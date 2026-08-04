OTT Series: 'आश्रम' जैसी डार्क थ्रिलर हैं ये 7 हिंदी वेब सीरीज, वीकेंड के लिए सेव कर लें लिस्ट
OTT Thriller Series: अगर आपको ओटीटी पर बॉबी देओल की वेब सीरीज ‘आश्रम’ पसंद आई थी और आप वैसा ही कुछ थ्रिलिंग देखना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है।
OTT Series: अगर आपको एमएक्स प्लेयर की चर्चित सीरीज 'आश्रम' पसंद आई है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिजाज की कई और शानदार सीरीज मौजूद हैं। क्राइम, सोशल ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर ये 7 भारतीय वेब सीरीज आपके वीकेंड के लिए परफेक्ट हैं इसलिए इस लिस्ट को सेव कर लें।
1. अनदेखी
ओटीटी - सोनी लिव
थीम - पावर, जुर्म और सस्पेंस
क्यों देखें - ताकतवर और रसूखदार लोग कानून को अपनी जेब में कैसे रखते हैं और जुर्म को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये इस सीरीज में दिखाया गया है।
2. दहन: राकन का रहस्य
ओटीटी - जियोहॉटस्टार
थीम - अंधविश्वास और रहस्य
क्यों देखें -'आश्रम' की तरह ही ये सीरीज भी अंधविश्वास, पुरानी मान्यताओं और आधुनिक सोच के टकराव को एक डार्क थ्रिलर के रूप में दिखाती है।
3. द रेलवे मेन
ओटीटी - नेटफ्लिक्स
थीम - सर्वाइवल ड्रामा और भ्रष्ट सिस्टम
क्यों देखें - भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित ये सीरीज दिखाती है कि कैसे ढीला रवैया और भ्रष्ट सिस्टम आम लोगों की जान जोखिम में डालता है।
4. पाताल लोक
ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो
थीम - इनवेस्टिगेशन और सोशल थ्रिलर
क्यों देखें - ये सीरीज भारतीय समाज, राजनीति और भ्रष्ट व्यवस्था के कड़वे सच को उजागर करती है। एक क्राइम इंवेस्टिगेशन के जरिए समाज के अलग-अलग तख्तों की परतें खोली गई हैं।
5. रंगबाज
ओटीटी - जी5
थीम - रियल लाइफ क्राइम और गन कल्चर
क्यों देखें - उत्तर प्रदेश और बिहार के वास्तविक गैंगस्टरों और राजनीति के गठजोड़ पर आधारित ये सीरीज हर सीजन में एक नई डार्क स्टोरी पेश करती है।
6. असुर
ओटीटी - जियोहॉटस्टार
थीम - माइथोलॉजी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर
क्यों देखें - भारतीय पौराणिक कथाओं, साइकोलॉजी और एडवांस क्राइम का ये अनोखा मेल आपको हैरान कर देगा। सस्पेंस के शौकीनों के लिए ये मस्ट-वॉच है।
7. मिर्जापुर
ओटीटी - अमेजन प्राइम वीडियो
थीम - क्राइम, पावर और राजनीति
क्यों देखें - अगर आपको 'आश्रम' में बाबा निराला का पावर गेम और रसूख पसंद आया था, तो पूर्वांचल की राजनीति और कालीन भैया का खौफ भी आपको पसंद आएगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें