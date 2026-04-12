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OTT Rewind: बीते हफ्ते नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर आईं ये 5 फिल्में-सीरीज, मिस हो गईं तो देख डालें

Apr 12, 2026 06:30 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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ओटीटी पर बीते हफ्ते कुछ चर्चित फिल्में रिलीज हुईं। इन्हें लोगों ने देखा और पसंद किया। अगर आप बिजी होने की वजह से मिस कर गए हों और इस संडे देखना चाहते हैं तो आपके लिए यहां क्विक रिवाइंड हैं कि आप क्या देख सकते हैं।

OTT Rewind: बीते हफ्ते नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर आईं ये 5 फिल्में-सीरीज, मिस हो गईं तो देख डालें

अप्रैल 2026 का दूसरा हफ्ता लगभग बीत गया है। वीकेंड पर अगर आप घर बैठकर दिमाग रिलैक्स करना चाहते हैं कई प्लान्स बन चुके होंगे। ओटीटी पर मूवी देखना चाहते हैं और पिछला वीक भागदौड़ में बीत गया तो हम आपको एक क्विक रीकैप दे सकते हैं ताकि सिलेक्शन में आसानी हो। संडे बढ़िया मौका है आप अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स की बड़ी रिलीज फिल्में देख सकते हैं। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच कई ऐसी फिल्में और सीरीज रिलीज हुईं जो लोगों ने थिएटर में मिस कर दीं और ओटीटी पर आने का वेट कर रहे थे। आप रीकैप पर नजर मार सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या देखना है।

ओ'रोमियो

शाहिद कपूर की एक्टिंग पसंद है तो बिना सोचे यह मूवी देख सकते हैं। फिल्म की कहानी हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई के एक चैप्टर से इंस्पायर्ड है। मूवी में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी हैं। शाहिद कपूर एक खूंखार खूनी बने हैं जो प्यार में पड़ जाते हैं। यह रोमांस और बदले की कहानी है। फिल्म 2 घंटे 20 मिनट के आसपास है।

कहां देखें: अमेजन प्राइम

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तू या मैं

शनाया कपूर और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म को आईएमडीबी पर 7.7 रेटिंग मिली है। तू या मैं भी पिछले हफ्ते चर्चा में रही थी। यह सर्वाइवल थ्रिलर और रोमांटिक मूवी है। अगर आप ये जॉनर पसंद करते हैं या कुछ अलग मॉडर्न जमाने की कहानी देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। कहानी में ड्रामा के साथ इमोशनल टच देखने को मिलेगा। यह फिल्म आप करीब ढाई घंटे में निपटा सकते हैं।

कहां देखें: नेटफ्लिक्स

द बॉयज़ सीजन 5

द बॉयज़ का नया सीजन भी बीते हफ्ते रिलीज हुआ था और यह भी टॉक ऑफ द टाउन रहा। यह सीरीज दुनियाभर में पॉप्युलर है और भारतीय दर्शकों को भी पसंद आ रही है। अगर आपने इसके पिछले सीजन देखे हैं तो नया सीजन आपके लिए परफेक्ट संडे बिंज साबित हो सकता है। नहीं देखे तो धीरे-धीरे इसके सारे सीजन देख सकते हैं।

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कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो

बिग मिस्टेक्स

बिग मिस्टेक्स एक थ्रिलर-कॉमेडी सीरीज है। लोगों को यह इतनी पसंद आ रही है कि एक बार में ही 8 सीजन निपटा डाल रहे हैं। यह एक सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर कहानी है जिसमें कई चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलते हैं। अगर आप क्राइम और कॉमेडी का बढ़िया ब्लेंड देखना चाहते हैं तो बिग मिस्टेक्स देख सकते हैं।

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कहां देखें: नेटफ्लिक्स

थ्रैश

अगर आपको तेज रफ्तार और रोमांचक कंटेंट पसंद है तो थ्रैश देख सकतते हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई यह फिल्म अपने एक्शन और सस्पेंस की वजह से चर्चा में है। हालांकि आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 5.3 है और लोगों के मिले-जुले रिव्यू हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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