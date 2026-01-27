Hindustan Hindi News
OTT Releases: 28 से 30 जनवरी के बीच ओटीटी पर धमाका, धुरंधर, दलदल समेत आ रही हैं ये फिल्म-सीरीज
OTT Releases: 28 से 30 जनवरी के बीच ओटीटी पर धमाका, धुरंधर, दलदल समेत आ रही हैं ये फिल्म-सीरीज

संक्षेप:

OTT Releases: जनवरी के आखिरी हफ्ते में OTT प्लेटफार्म पर जबरदस्त धमाका होने वाला है। धुरंधर, दलदल समेत ये फिल्म और वेब सीरीज अलग चैनल पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। जानिए कब और कहां इन फिल्मों और सीरीज को देखा जा सकता है।

Jan 27, 2026 09:20 am IST
OTT Releases: ये हफ्ता OTT ऑडियंस के लिए खास होने वाला है। आने वाले दिनों में शानदार फिल्में और सीरीज आ रही हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के बाद अब OTT रिलीज का इंतजार हो रहा था। फिल्म ने थिएटर रिलीज में धूम मचा दी थी। अब ये धमाका OTT पर होने वाला है। ब्रिजर्टन का चौथा सीजन आ गया है।इंतजार में बैठे लोगों के लिए इस बार सीरीज में सरप्राइज मिलने वाला है। भूमि पेडनेकर भी अपनी नई सीरीज दलदल में पुलिस ऑफिसर के किरदार में किलर की तलाश करती नजर आएंगी। इंग्लिश कंटेंट देखने वाले लोगों को भी सरप्राइज मिलने वाला है। जानिए कब और कहां इन फिल्मों को देख सकते हो-

द रेकिंग क्रू

द रेकिंग क्रू दो सौतेले भाई जॉनी और जेम्स की कहानी है। दोनों के पिता की अचानक मौत हो जाती है। जेम्स और जॉनी अलग व्यक्तित्व वाले भाई है इस वजह से दोनों के बीच कई बहस और लड़ाइयां होती हैं। दोनों पिता की मौत की वजह को साथ तलाशते हैं। इस फिल्म को 28 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।

ब्रिजर्टन सीजन 4

ब्रिजटर्न के पहले तीनों सीजन की जबरदस्त रिएक्शन मिला है। अब ब्रिजटर्न का चौथा सीजन आ गया है। इस बार बेनेडिक्ट ब्रिजटर्न की लव लाइफ पर फोकस किया जाएगा। वो शादी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात सोफी बेक से होती है जो पेशे से एक नौकरानी है। उसके अपने सपने हैं और वो खुलकर जीना चाहती है। सीरीज की कहानी सिंड्रेला से इंस्पायर्ड लगती है। इस सीजन को दो भागों में रिलीज किया जा रहा है। पहला भाग नेटफ्लिक्स पर 29 जनवरी को आ रहा है। दूसरा भाग 26 जनवरी को दिखाया जाएगा।

धुरंधर

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त स्टारर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। अब ये फिल्म OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है। वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट का भी इंतजार हो रहा है।

दलदल

भूमि पेडनेकर दलदल नाम की वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। सीरियल किलर की तलाश में एक्ट्रेस को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है यही इसमें दिखाया जाएगा। भूमि पुलिस ऑफिसर के किरदार में होंगी। दलदल को 30 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा।

देवखेल

मराठी फिल्म देवखेल अपनी अनोखी कहानी की वजह से खबरों में बनी हुई है। ये एक मनोवैज्ञानिक क्राइम थ्रिलर फिल्म है को लोक कथाओं पर बेस्ड है। फिल्म को 30 जनवरी को जी 5 पर देखा जा सकता है।

