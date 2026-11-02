OTT: दृश्यम 3, प्रहार, वाइब समेत इन 6 फिल्मों की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने; जानिए कब और कहां देख सकेंगे
इस फेस्टिव सीजन में OTT पर कुछ शानदार फिल्मों का धमाका होने वाला है। थिएटर के बाद दृश्यम 3, प्रहार और वाइब समेत ये 6 फिल्में OTT पर रिलीज हो रही हैं। जानिए किस दिन दे रही हैं दस्तक।
सिनेमा देखने वालों के लिए नवंबर का फेस्टिव महीना खास होने वाला है। इस महीने OTT प्लेटफार्म पर हाल में थिएटर पर रिलीज हुई फिल्में धमाका करने वाली हैं। अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला दिए थे अब ये फिल्म OTT पर आने को तैयार है। यामी गौतम अपनी फिल्म ‘नई नवेली’ से अच्छा कलेक्शन बेशक नहीं कर पाई हों लेकिन इस फिल्म ने एंटरटेन किया है। इसके अलावा राजकुमार राव की फिल्म ‘प्रहार:द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम’, करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दरार', सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की 'द वन' और कुनाल खेमू, प्रीति जिंटा की फिल्म ‘वाइब’ की OTT रिलीज डेट सामने आ गई है।
वाइब
कुनाल खेमू और प्रीति जिंटा की फिल्म 'वाइब' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल दिखाने में बेशक सफल नहीं हुई, लेकिन कुनाल खेमू ने साबित कर दिया कि कॉमेडी पर उनकी अच्छी पकड़ है। 'मडगांव एक्सप्रेस' जैसी फिल्म डायरेक्ट करने के बाद कुनाल ने 'वाइब' से भी इम्प्रेस किया था। अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर रिलीज हो रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 6 नवंबर यानी शुक्रवार को प्राइम वीडियो पर दस्तक दे रही है।
दायरा
करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन ने मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘दायरा’ एक बहुत ही अलग मुद्दे पर बनी फिल्म है। इस फिल्म की कहानी 2019 के हैदराबाद रेप केस पर बेस्ड मानी गई है। इस फिल्म की कहानी एक नाबालिग के एनकाउंटर के बारे में हैं जो रेप की घटना में शामिल था। थिएटर रिलीज के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। अब OTT प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर को रिलीज हो रही है।
द वन: फाॅर्स ऑफ द फोर्रेस्ट
एकता कपूर ने 'द वन' नाम की फिल्म प्रोड्यूस की है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया ने लीड रोल निभाया है। फिल्म की कहानी भक्ति-भाव से जुड़ी है। इस फिल्म में छठ पर्व को भी दिखाया गया है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अच्छी कमाई नहीं कर पाई। अब इसे आप OTT पर जल्द देख सकेंगे। ये फिल्म 20 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है।
प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम
राजकुमार राव की फिल्म प्रहार के बायोग्राफिकल फिल्म है। फिल्म की कहानी साल 2008 में मुंबई के ताज होटल पर अटैक करने वाले आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलवाने के पीछे की कहानी है, एक तरह से कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे आप 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।
दृश्यम 3
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। साल 2015 में दृश्यम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। अब आखिरी कड़ी के साथ ये फ्रेंचाइजी खत्म हो गई है। दृश्यम के तीनों पार्ट ने ऑडियंस पर अलग छाप छोड़ी है। अब तीसरी कड़ी OTT पर आ रही है। फिल्म 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है।
नई नवेली
यामी गौतम ने अपनी पिछली फिल्मों से ऑडियंस पर छाप छोड़ी है। उन्हें फिल्म ‘हक’ में पसंद किया गया था। और हाल में थिएटर पर आई फिल्म ‘नई नवेली’ में उनकी परफॉरमेंस की तारीफ हुई है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में इसे OTT पर देखा जा सकता है। फिल्म 11 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी।
डिस्क्लेमर: आंकड़े विवरण विभिन्न Sacnilk,मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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