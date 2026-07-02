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OTT Release: आज नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही हैं ये 4 बड़ी फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Thursday OTT Release: शुक्रवार के दिन ओटीटी और थिएटर्स में 8 फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं। वहीं गुरुवार के दिन नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर 4 फिल्में और सीरीज दस्तक दे रही हैं।

OTT Release: आज नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही हैं ये 4 बड़ी फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट

अक्सर ओटीटी पर अच्छी फिल्में और सीरीज शुक्रवार के दिन रिलीज होती हैं, लेकिन इस हफ्ते गुरुवार यानी 2 जुलाई के दिन भी मनोरंजन का बड़ा धमाका होने जा रहा है। अगर आप इस वीकेंड के लिए कुछ नया और रोमांचक तलाश रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई जबरदस्त फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। हॉरर, क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी और ड्रामा तक, हर जॉनर के दर्शकों के लिए इस लिस्ट में कुछ खास है। आइए नजर डालते हैं इन 4 बड़ी रिलीज पर।

1. ह्यूमन वेपर

एक्टर्स: शून ओगुरी और यू आओई

डायरेक्टर: शिंजो कातायामा

जॉनर: साइंस-फिक्शन क्राइम थ्रिलर

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

ये सीरीज 1960 की क्लासिक जापानी फिल्म 'द ह्यूमन वेपर' का रीमेक है। इसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पूरे शरीर को गैस में बदलने की शक्ति हासिल कर लेता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लाइव शो के दौरान, एक व्यक्ति अपने आपको गैस में बदल लेता है और किसी की हत्या कर देता है। वो पुलिस की पकड़ में आए बिना वहां से गायब हो जाता है और चेतावनी देता है कि अभी और भी मौतें होने वाली हैं।

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2. इसाकापटनम

एक्टर्स: समुथिराकानी और ऐश्‍वर्या राजकेश

डायरेक्टर: गैरी बीएच

जॉनर: क्राइम थ्रिलर / एक्शन ड्रामा

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

ये एक दमदार तेलुगू क्राइम थ्रिलर है। कहानी एक क्रूर बंदरगाह शहर इसाकापटनम की है, जहां वहां का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नायडू राज करता है। लेकिन उसके साम्राज्य को तब बड़ा खतरा पैदा होता है जब इंसाफ की मांग कर रही एक महिला, एक बेरहम प्रतिद्वंदी और बदले की आग में जल रहा एक आम आदमी, ये तीनों मिलकर नायडू को बर्बाद करने की ठान लेते हैं।

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3. सुपर सुब्बू

एक्टर्स: संदीप किशन (सुब्बू), मिथिला पालकर और मुरली शर्मा

डायरेक्टर: मल्लिक राम

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

ये गलतफहमियों से भरी एक मजेदार कॉमेडी कहानी है। सुब्रमण्यम सुब्बू चिल्लुकुरी राव नाम के एक सीधे-सादे टीचर का ट्रांसफर माकीपुर नाम के एक ऐसे बदनाम गांव में हो जाता है, जहां कोई भी टीचर जाना नहीं चाहता। अपने परिवार के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुब्बू वहां पढ़ाने पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे वहां गांव का सबसे अजीब काम सौंप दिया जाता है यानी बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना। इसके बाद गांव में जो हंगामा मचता है, वह देखने लायक है।

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4. सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट सीजन 3

एक्टर्स: मिशेल ब्यूटो और अन्य कलाकार

डायरेक्टर: एमी एनियोबी, किम गुयेन, डैनियल सांचेज-विट्जेल

जॉनर: कॉमेडी ड्रामा

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

मिशेल ब्यूटो की इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज का तीसरा सीजन वापस आ गया है। इस नए सीजन में मुख्य किरदार अपने करियर और रिश्तों के उतार-चढ़ाव को संभालते हुए, जिंदगी के नए सबक सीखेंगे। दोस्ती, चुनौतियों और लाइफ लेसन्स से भरपूर ये सीरीज दर्शकों को गुदगुदाने के लिए तैयार है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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