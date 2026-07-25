OTT Watch: ओटीटी पर गदर काट रहीं ये 7 फिल्में और सीरीज, क्या आपने देखीं?

OTT Watch: वीकेंड पर क्या देखें अगर इसको लेकर कंफ्यूज हैं तो हम आपको 7 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट बता रहे हैं जो आप घर पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। इस लिस्ट में एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म का नाम भी शामिल है।

ओटीटी पर बहुत सारी फिल्में और सीरीज मौजूद हैं। अगर आप इसे लेकर कंफ्यूज हैं कि इसमें से क्या देखें क्या नहीं, तो हम आपको उन 7 फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जो ओटीटी पर छाई हुई हैं। आप इन फिल्मों और सीरीज को वीकेंड पर निपटा सकते हैं। इस लिस्ट में एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के नाम। साथ ही, इनकी आईएमडीबी रेटिंग और किस प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख सकते हैं।

1. इक्का OTT: नेटफ्लिक्स

फिल्म/सीरीज के बारे मेंं: इक्का एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। सनी देओल, दीया मिर्जा और अक्षय खन्ना की ये फिल्म नेटफ्लिक्स टॉप 10 में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो सनी देओल एक वकील की भूमिका में नजर आए हैं। उनके सामने अक्षय खन्ना के किरदार का केस आता है। अक्षय खन्ना को एक बिगड़ैल अमीरजादे के किरदार में दिखाया गया है। पहले तो सनी देओल का किरदार केस लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर उनके सामने एक खुलासा होता है जिसके बाद वो केस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

2. मुसाफिर कैफे OTT: नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग: 7.4

फिल्म/सीरीज के बारे में: मुसाफिर कैफे 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं। मुसाफिर कैफे एक रोमांटिक सीरीज है। सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आई हैं। मुसाफिर कैफे दिव्य प्रकाश दुबे की इसी नाम की किताब पर आधारित सीरीज है।

3. लाफ्टर शेफ्स OTT: जियो हॉटस्टार

IMDb रेटिंग: 8.4

फिल्म/सीरीज के बारे में: लाफ्टर शेफ्स का का आज ग्रैंड फिनाले है। आज रोहित शेट्टी गेस्ट बनकर पहुंचेंगे। लाफ्टर शेफ्स एक कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो है। दर्शकों ने इस शो को बहुत प्यार दिया है। जियो हॉटस्टार पर लंबे वक्त से ये शो टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है।

4.ठुकरा के मेरा प्यार OTT: जियो हॉटस्टार

IMDb रेटिंग: 6.5

फिल्म/सीरीज के बारे में: ठुकरा के मेरा प्यार का दूसरा सीजन जिय हॉटस्टार पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज के अबतक 24 एपिसोड्स आ चुके हैं। हर शुक्रवार शो के नए एपिसोड आते हैं। ठुकरा के मेरा प्यार एक रोमांटिक, रिवेंज, राजनीतिक सीरीज है।

5. आदर्श बाल विद्यालय OTT: प्राइम वीडियो

IMDb रेटिंग: 8.1

फिल्म/सीरीज के बारे में: आदर्श बाल विद्यालय हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। इस सीरीज में केके मेनन और अर्चना पूरन सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये एक कॉमेडी सीरीज है जो सरकारी स्कूलों की हालत पर बात करती है। ये सीरीज आपको इमोशनल भी करेगी।

IMDb रेटिंग: 7.7

फिल्म/सीरीज के बारे में: भ्रमयुगम एक मलयालम भाषा की फिल्म है। इस फिल्म को हाल ही में दो नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं। फिल्म के एक्टर मामूट्टी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला है। वहीं, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए भी इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड मिला है। भ्रमयुगम एक हॉरर फिल्म है।

7. कॉन सिटी OTT: नेटफ्लिक्स

IMDb रेटिंग: 8.3