OTT: माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, 7.9 है इसकी रेटिंग, सितंबर 2026 में हुई है रिलीज
OTT: सितंबर 2026 में एक फिल्म आई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है और यह एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है, जिनमें सदियों पुराने रहस्य, देवी-देवताओं से जुड़ी मान्यताएं और रहस्यमयी मौतों की कहानी हो, तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। सितंबर 2026 में रिलीज हुई इस माइथोलॉजिकल थ्रिलर में एक ऐसे श्राप की कहानी दिखाई गई है, जिसका खौफ एक पूरे राजपरिवार पर छाया हुआ है। कोई इसे दैवीय शक्ति का प्रकोप मानता है, तो कोई इसके पीछे छिपी साजिश को समझने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है और इसे देखने की वजह क्या हो सकती है।
क्या है फिल्म का नाम?
हम बात कर रहे हैं फिल्म 'महेंद्रगिरी वाराही' (Mahendragiri Vaaraahi) की। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। इसे संतोष जगर्लापुडी ने डायरेक्ट किया है। वहीं सुमंत ने लीड रोल प्ले किया है।
कुछ ऐसी है इसकी कहानी
कहानी सिद्धार्थ (सुमंत) के इर्द-गिर्द बुनी गई है। सिद्धार्थ एक नास्तिक यूट्यूबर है। वह अंधविश्वासों पर सवाल उठाता है और हर घटना के पीछे तर्क तलाशने में विश्वास रखता है। लेकिन जब उसके भाई की रहस्यमयी मौत हो जाती है, तो वह इस मामले की सच्चाई जानने के लिए महेंद्रगिरी गांव पहुंचता है।
यहां मान्यता है कि राजपरिवार पर करीब 150 साल पुराना मां वाराही का श्राप है। कहा जाता है कि इस परिवार के पुरुषों की 33 साल की उम्र में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। गांव के लोग इसे देवी का श्राप मानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ इस बात को स्वीकार नहीं करता। वह पता लगाने की कोशिश करता है कि इन मौतों के पीछे कोई दैवीय शक्ति है या फिर किसी इंसान की सोची-समझी साजिश।
कैसी है फिल्म?
फिल्म की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू पौराणिक मान्यताओं और तर्क के बीच होने वाली टक्कर है। एक तरफ गांव के लोगों का सदियों पुरानी परंपराओं पर विश्वास है, तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ हर बात का जवाब सबूतों में तलाशता है। राजपरिवार का इतिहास और श्राप से जुड़ा रहस्य फिल्म की शुरुआत को दिलचस्प बनाते हैं।
कैसी है एक्टिंग?
सुमंत ने सिद्धार्थ के किरदार को सहज तरीके से निभाया है। वह एक ऐसे शख्स के रूप में नजर आते हैं, जो डर या मान्यताओं के बजाय अपनी समझ और तर्क के आधार पर फैसले लेना चाहता है। फिल्म में रहस्य को धीरे-धीरे खोलने की कोशिश की गई है और इसका दूसरा हिस्सा कुछ दिलचस्प मोड़ लेकर आता है।
फिल्म में है यह खामी
हालांकि, फिल्म की कहानी हर जगह अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाती। जांच के दौरान कुछ सुराग आसानी से मिल जाते हैं, जिससे रहस्य सुलझाने का रोमांच कम हो जाता है। सस्पेंस फिल्मों के शौकीन दर्शक कुछ ट्विस्ट का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। मीनाक्षी गोस्वामी के किरदार को भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता था। इसके बावजूद, पौराणिक रहस्य और सुपरनैचुरल कहानियां पसंद करने वालों के लिए फिल्म में दिलचस्पी बनाए रखने वाले कुछ पल जरूर हैं।
देखें या नहीं?
अगर आपको 'कार्तिकेय' और 'सुब्रमण्यपुरम' जैसी रहस्य और आस्था से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो 'महेंद्रगिरी वाराही' को अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट दिलचस्प है और सुमंत का अभिनय कहानी को सहारा देता है। हालांकि, कमजोर स्क्रीनप्ले और कुछ अनुमान लगाने लायक मोड़ इसे एक शानदार थ्रिलर बनने से रोकते हैं। कुल मिलाकर, यह फिल्म उन दर्शकों को पसंद आ सकती है, जिन्हें पौराणिक रहस्य, श्राप और उनके पीछे छिपे सच की कहानियां देखना अच्छा लगता है।
कहां देखें यह फिल्म?
यह फिल्म इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर रही है।
हिंदी में है यह फिल्म?
अगर आपको हिंदी में यह फिल्म देखनी है तो आपको सबटाइटल्स के साथ यह फिल्म देखनी पड़ेगी क्योंकि इसका हिंदी ऑडियो नहीं है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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