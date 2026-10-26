OTT Must Watch: नॉवल्स पर बेस्ड हैं ये 5 धांसू फिल्में, थ्रिलर्स के दीवानों के लिए हैं परफेक्ट चॉइस
अगर आपको भी थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो ओटीटी पर मौजूद नॉवल बेस्ड ये फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी और बाकी चीजें।
फिल्ममेकर्स हमेशा ऐसी दमदार कहानियों की तलाश में रहते हैं, जिन पर वो कोई अच्छी फिल्म बना सकें। इसके लिए वो ढेरों स्क्रिप्ट सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार वह एक ऐसी कहानी चुनते हैं, जो पहले से ही बाजार में मौजूद होती है। हम बात कर रहे हैं उपन्यासों की। नॉवल्स पर फिल्में बनाना कोई नई चीज नहीं है, डायरेक्टर्स सालों से बेस्ट सेलिंग नॉवल्स पर फिल्में बनाते रहे हैं। कई बार इस तरह की फिल्में कमाल की हिट साबित होती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो नॉवल्स पर बेस्ड हैं। आपको ये सभी फिल्में ओटीटी पर मिल जाएंगी।
गॉन गर्ल
इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.1 है। कहानी एक ऐसे शख्स की है, जिसकी पत्नी शादी की पांचवीं सालगिरह पर अचानक गायब हो गई है। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए गिलियन फ्लिन के बेस्टसेलिंग थ्रिलर उपन्यास पर बेस्ड है। यह एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में जबरदस्त ट्विस्ट आते हैं, जो आपका दिमाग चकरा देंगे। यह फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी।
द पेल ब्लू आई
यह फिल्म लुई बयार्ड के ऐतिहासिक मिस्ट्री नॉवल पर बेस्ड एक कमाल की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर है। कहानी की बात करें तो यह 1830 के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी एक ऐसे जासूस के बारे में है, जिसे एक मिलिट्री एकेडमी में बहुत बेरहमी से की गई हत्या की जांच के लिए बुलाया जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वह एकेडमी के ही एक युवा कैडेट की मदद लेता है, जो एक राइटर भी होता है। यह फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी।
लीव द वर्ल्ड बिहाइंड
यह मूवी भी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही मिल जाएगी। कहानी रुमान आलम के लिखे नॉवल पर बेस्ड है। इसकी IMDb पर रेटिंग 6.4 है और रिलीज के बाद यह मूवी काफी चर्चा में रही थी। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो न्यूयॉर्क शहर के पास एक खूबसूरत वेकेशन होम किराए पर लेकर छुट्टियां मनाने जाता है। लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि किसी साइबर अटैक की वजह से पूरी दुनिया का संपर्क खत्म हो चुका है। इसके बाद कई अनसुलझी पहेलियां आनी शुरू होती हैं। यह एक कमाल की सर्वाइवल थ्रिलर है।
मोनिका, ओ माय डार्लिंग
राजकुमार राव, राधिका आप्टे और सिकंदर खेर स्टारर यह फिल्म भी एक नॉवल पर बेस्ड है। यह हिंदी डार्क कॉमेडी-क्राइम थ्रिलर फिल्म जापानी लेखक कीगो हिगाशिनो के नॉवल 'बुरुतसु नो शिंजो' पर बेस्ड है। यह मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और इसकी IMDb पर रेटिंग 7.4 है। कहानी की बात करें तो एक रोबोटिक्स एक्सपर्ट का अफेयर अपनी ही कंपनी की एक लड़की के साथ हो जाता है, जो बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगती है।
टेढ़ी मेढ़ी लकीरें (गॉड्स क्रूक्ड लाइन्स)
यह थ्रिलर फिल्म टोरकुआटो लुका डी टेना के नॉवल पर आधारित एक बेहतरीन माइंड-गेम थ्रिलर है। कहानी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है एक प्राइवेट इनवेस्टिगेटर के एक मेंटल हॉस्पिटल में मरीज बनकर भर्ती होने से। ताकि वहां एक मरीज की रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझा सके। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, अस्पताल के डॉक्टरों के बयानों और एलिस की खुद की मानसिक स्थिति के कारण सच और भ्रम के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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