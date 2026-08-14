OTT की ये क्राइम थ्रिलर घुमा देगी दिमाग, मर्डर और सुसाइड के बीच उलझी है फिल्म की कहानी
OTT Watch: अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हम आपको ओटीटी पर मौजूद एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है।
क्राइम थ्रिलर के शौकीन लोगों के लिए ओटीटी पर एक ऐसी शानदार फिल्म मौजूद है जो आपके होश उड़ा देगी। इस फिल्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपको जैसे लगेगा कि फिल्म क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाली है, एक नया ट्विस्ट फिल्म में आ जाता है। इस फिल्म को आप इस वीकेंड पर बैठकर देख सकते हैं।
क्या है इस क्राइम थ्रिलर फिल्म का नाम?
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है उइर। उइर मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे आप ओटीटी में हिंदी भाषा में भी देख सकते हैं। उइर पिछले कुछ वक्त से जियो हॉटस्टार पर छाई हुई है। टॉप 10 की लिस्ट में ये फिल्म लगातार अपनी जगह बनाए हुई है।
कैसे होती है इस फिल्म की शुरुआत?
उइर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म की कहानी पुलिस अधिकारी अनशाद एस. के वास्तविक जीवन के अनुभवों और सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक ट्रेन यात्रा से होती है। एक परिवार के चार लोग (माता-पिता और भाई-बहन) यात्रा कर रहे होते हैं। उस ट्रेन यात्रा के दौरान परिवार की छोटी लड़की अचानक गायब हो जाती है। इस पल में आपको लगता है कि फिल्म की कहानी इस छोटी बच्ची के गायब होने के आसपास घूमेगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है?
सुसाइड या मर्डर के बीच उलझी थ्रिलर फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, पुलिसवालों को जानकारी मिलती है कि एक कुएं में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस जैसे ही लोकेशन पर जाती है, वो पाती है कि लाश सड़ चुकी है। पहले तो ये मामला सुसाइड का लगता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि पुलिस को समझ आता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है।
हर पल में आता है नया ट्विस्ट
पुलिस जैसे ही मर्डर की जांच करना शुरू करती है, उनके हाथ एक ऐसा सबूत लगता है कि वो महिला के कातिल तक पहुंच जाते हैं। अब आपको लगता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया है और फिल्म अब खत्म होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिसवालों को भी लगता है कि उन्होंने केस सुलझाया लिया है, लेकिन तभी समझ आता है कि केस अभी सुलझा नहीं है। फिल्म में जैसे ही वो ट्विस्ट आता है, आपके भी होश उड़ जाएंगे।
कितनी है फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग?
उइर क्राइम थ्रिलर लवर्स के लिए मस्ट वॉच फिल्म है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। फिल्म को एम. पद्मकुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सैयामी खेर, रोशन मैथ्यू, दिव्या एम. नायर और विनीत थट्टिल डेविड जैसे कलाकार नजर आए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना