थ्रिलर देखकर किक मिलती है तो अर्जुन रामपाल की यह फिल्म जरूर देखें; यूट्यूब पर फ्री, IMDb 7.2
धुरंधर 2 देख चुके फिल्मी फैन अगर कुछ इंट्रेस्टिंग तलाश रहे हैं वो भी फ्री तो उनके लिए यहां अर्जुन रामपाल की एक जबरदस्त फिल्म का सजेशन है। यह एक मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर है। आईएमडीबी पर भी 6 हजार लोगों ने 7.2 रेटिंग दी है।
धुरंधर 2 में हीरो हों या विलन, हर किसी की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। अर्जुन रामपाल ने रणवीर से खूब पिटाई खाई लेकिन उनका स्क्रीन प्रजेंस भी दमदार था। आप धुरंधर देख चुके हैं और ओटीटी पर कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक सजेशन है। फिल्म एक ध्रिलर है जिसके एक्टर अर्जुन रामपाल हैं। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है बल्कि इंसानी दिमाग की परतों को खोलने वाला एक डार्क थ्रिलर है। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग 7.2 है। इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। यह 2 घंटे की फिल्म है।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म का नाम है नेल पॉलिश। इसकी कहानी शुरू होती है लखनऊ से। यहां वीर सिंह नाम का एक शख्स बच्चों के साथ जघन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। शख्स का नाम वीर सिंह है। यह रोल मानव कौल ने निभाया है। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि वीर सिंह सोशल वर्कर है। इसका पिछला रिकॉर्ड एकदम साफ है। वीर सिंह को बचाने के लिए मशहूर वकील सिद्धार्थ जयसिंह को हायर किया जाता है। उसे वीर सिंह को बचाने के लिए राज्यसभा सीट ऑफर की जाती है। यह रोल अर्जुन रामपाल ने निभाया है। कोर्ट की कार्यवाही के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, जो पूरे केस को ही पलट कर रख देता है। क्या वीर सिंह वाकई गुनहगार है या वह खुद एक मानसिक स्थिति का शिकार है? फिल्म में यही गुत्थी सुलझेगी।
फिल्म की 3 बड़ी खास बातें
अर्जुन रामपाल ने एक प्रोफेशनल और तेज-तर्रार वकील के रूप में अपनी अब तक की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। लेकिन असली महफिल मानव कौल लूट ले जाते हैं। एक ही किरदार में कई शेड्स को उन्होंने जिस बारीकी से निभाया है, उसे देखकर आपको मजा आएगा।
इंट्रेस्टिंग है फिल्म का प्लॉट
बॉलीवुड में अक्सर कोर्टरूम ड्रामा सीधे-सादे किसी एक केस पर आधारित होते हैं। नेल पॉलिश ट्विस्ट लिए हुए है। इसमें डिसअसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर को बहुत संजीदा तरीके से दिखाने की कोशिश की है।
क्लाइमैक्स तक चलेगा गेस गेम
डायरेक्टर बग्स भार्गव कृष्णा ने सस्पेंस को इस तरह बुना है कि आप क्लाइमेक्स तक अंदाजा नहीं लगा पाते कि असली सच क्या है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और डार्क टोन इसे और भी गंभीर बनाता है।
क्यों देखें?
- अगर आपको लीगल थ्रिलर और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद हैं।
- मानव कौल की जबरदस्त एक्टिंग देखने के लिए।
- धुरंधर के बाद अर्जुन रामपाल की फिल्म देखने का मन कर गया हो तो।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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