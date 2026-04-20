Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

OTT Hindi Movies: 5 शॉर्ट फिल्में जिनमें बेवफा पतियों को बीवियों ने सिखाया सबक, फ्री में यहां देखें

Apr 20, 2026 06:32 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

कम समय में मूड रिफ्रेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट मूवीज बेस्ट ऑप्शन हैं। यूट्यूब पर कई तरह की फिल्मों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पतियों की बेवफाई का हिम्मत के साथ जवाब देने वाली बीवियों की कहानी देखने है तो ये 5 फिल्में हिंदुस्तान की तरफ से रेकमेंडेंडे हैं।

OTT Hindi Movies: 5 शॉर्ट फिल्में जिनमें बेवफा पतियों को बीवियों ने सिखाया सबक, फ्री में यहां देखें

अगर आपके पास थिएटर जाने का वक्त नहीं, ओटीटी पर भी कुछ नया नहीं मिल रहा तो यूट्यूब पर कुछ बेहतरीन फिल्में देख सकते हैं। इन मूवीज को यूट्यूब पर काफी पसंद किया गया है और कई मिलियन व्यूज मिले हैं। यह 5 धोखेबाज पतियों की कहानियां हैं जिनमें बीवीयां बहादुरी के साथ उन्हें सबक सिखाती हैं। टिस्का चोपड़ा और सुरवीना चावला की फिल्म को तो 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वहीं एक कहानी में पत्नी अपने पति की धोखेबाजी का पता उसके परफ्यूम से लगाती है।

छुरी

टिस्का चोपड़ा और अनुराग कश्यप स्टारर इस फिल्म में सुरवीन चावला भी हैं। अनुराग फिल्म में धोखेबाज पति बने हैं। टिस्का उनकी पत्नी हैं। वह अपने पति की करतूतों से वाकिफ हैं लेकिन अनजान बनी रहती हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह पति और उसकी गर्लफ्रेंड को सबक सिखाती हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक पत्नी ने अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बिना आंसू बहाए कितने बोल्ड तरीके से हैंडल किया। यूट्यूब पर इस फिल्म को 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। यह शॉर्ट फिल्म करीब 12 मिनट की है।

कंबख्त इत्र

यह शॉर्ट मूवी यूट्यूब पर 14 जनवरी 2026 को आई है। तीन महीने में 624K व्यूज मिल चुके हैं। यह भी एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो पति को धोखा सूजबूझ से पकड़ती है। वह उसकी शर्ट के परफ्यूम से पता करती है कि वह उसे चीट कर रहा है। इसके बाद वह उसे एक ऐसा तोहफा भेजती है कि वो जिंदगी भर याद रखता है। यह मूवी 24 मिनट में निपटा सकते हैं।

ऑफिस अफेयर

ऑफिस अफेयर भी पति के एक्स्ट्रा की कहानी है। मूवी 2 महीने पहले यूट्यूब पर आई है ओर इसको 1.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसमें एक ऐसे पति-पत्नी की कहानी दिखाई गई है जिनकी चार साल अफेयर के बाद शादी होती है। शादी के तीन साल बाद वह उसे धोखा देता है। पति उसे सरप्राइज देती है और उसे जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक मिलता है। यह फिल्म 27 मिनट में निपटा सकते हैं।

एक शाम की कहानी

यह शॉर्ट फिल्म 12 साल पुरानी है। इसे यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। मूवी देखने में आपको 17 मिनट लगेंगे। एक शाम पति अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को दूसरी औरत से रिश्ते का सच बताता है। फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो देखने वालों के लिए काफी शॉकिंग हो सकता है।

माय हसबंड्स जीएफ

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बनी यह शॉर्ट फिल्म 27 फरवरी 2025 को रिलीज हई थी। इसे 3.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। यह एक अब्यूसिव पति की कहानी है जो अपनी पत्नी को चीट कर रहा है। पति के लिए हर वक्त जी-जान से जुटी रहने वाली बीवी को गालियां और मारपीट मिलती है। वह लड़की अपनी बुआ से शेयर करती है तो वह उसे समझने के बजाय बच्चा पैदा करने की सलाह देती हैं। लड़का अपनी बीवी को मेंटली डिस्टर्ब बताकर अफेयर चलाता है। उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है तो वह लड़के की पत्नी को सपोर्ट करती है दोनों मिलकर उसे सबक सिखाते हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
OTT

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।