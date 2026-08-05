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ये 5 हॉरर फिल्में उड़ा देंगी रातों की नींद, 7 से ज्यादा सभी की IMDb रेटिंग

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Must Watch Horror Films: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको प्राइम वीडियो की ये पांच हॉरर फिल्में तो जरूर देखनी चाहिए। इन सभी फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग 7 से ज्यादा है। 

OTT Must Watch Horror Film
ओटीटी पर मौजूद ये हॉरर फिल्में हैं मस्ट वॉच

हॉरर फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए प्राइम वीडियो पर शानदार फिल्में मौजूद हैं। हम आपको प्राइम वीडियो की 5 ऐसी हॉरर फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी मिल नहीं करनी चाहिए। हम जिन हॉरर फिल्मों के नाम आपको बता रहे हैं ये फिल्में आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। इस सभी फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग 7 से ज्यादा है।

1.तुम्बाड

IMDb रेटिंग: 8.2

फिल्म की कहानी: राही अनिल बर्वे की तुम्बाड साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उसका बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल था। हालांकि, फिल्म समय के साथ लोग इस फिल्म को भारत की बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक बताने लगे। फिल्म की कहानी हस्तर नामक रक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी दिखाती है कि कैसे लालच के चक्कर में विनायक राव को विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ते हैं। फिल्म का रन टाइम 1 घंटे 48 मिनट है।

2.द अदर्स

IMDb रेटिंग: 7.6

फिल्म की कहानी: द अदर्स साल 2001 में रिलीज हुई एक अमेरिकी फिल्म है। ग्रेस अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद ग्रेस समझ जाती है कि उस घर में किसी शैतानी शक्ति का वास है। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 44 मिनट है।

3.13बी

IMDb रेटिंग: 7.4

फिल्म की कहानी: 13 बी इंडियन सिनेमा की एक अंडररेटेड हॉरर फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में आर माधवन लीड रोल में नजर आए थे। मनोहर अपने परिवार के साथ एक अपार्टमेंट के 13वें फ्लोर पर शिफ्ट होता है। इस 13वें फ्लोर पर रहना मनोहर और उसके परिवार को भारी पड़ता है। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 26 मिनट है।

4.हेरेडिटरी

IMDb रेटिंग: 7.3

फिल्म की कहानी: हेरेडिटरी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की गिनती दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में होती है। फिल्म की कहानी ग्राहम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। परिवार की मुखिया की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद परिवार के लोगों को एक शैतानी साजिश का पता चलता है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 7 मिनट है।

5. टॉक टू मी

IMDb रेटिंग: 7.1

फिल्म की कहानी: टॉक टू मी एक ऑस्ट्रेलियाई हॉरर फिल्म है। फिल्म की कहानी युवा दोस्तों के एक ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है। ये सभी दोस्त एक ऐसे खेल के चक्कर में फंस जाते हैं जो बेहद खतरनाक है। इन दोस्तों को खेल के जरिए आत्माओं से बात करने का मौका मिलता है, लेकिन इस खेल के नियम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। फिल्म का रनटाइम 1 घंटे 35 मिनट है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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