OTT Horror Film: आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म, IMDb पर मिली है 8.6 रेटिंग
OTT Weekend Watch: वीकेंड आ गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर फिल्म भी रिलीज हो गई है। इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8.6 की रेटिंग मिली है।
आज (20 नवंबर) ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई है। आईएमडीबी पर इस फिल्म को 8.6 रेटिंग मिली है। इसकी कहानी एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और उसके एक रहस्यमयी कमरे के इर्द-गिर्द घूमती है। यहां एक तरफ छात्रों की जिंदगी है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी इमारत का डरावना अतीत, जिसके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं।
क्या है इस फिल्म का नाम?
फिल्म ‘418’ की कहानी विवेक शंकर (सूर्य राज वीरबाथिनी) की है, जो मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसके माता-पिता उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। इसके बाद विवेक का दाखिला कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज VIMS में होता है, जहां वह नए रेनोवेट हुए हॉस्टल में रहने लगता है। पहली नजर में यह हॉस्टल किसी दूसरे हॉस्टल जैसा ही लगता है, लेकिन इसकी इमारत का इतिहास काफी डरावना है।
उस इमारत में ऐसा क्या है?
करीब 15 साल तक बंद रही इस इमारत में पहले मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। हॉस्टल में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है और कमरा नंबर 418 में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। विवेक शुरुआत में इन बातों को सामान्य समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अजीबोगरीब अनुभव होने लगते हैं। धीरे-धीरे हॉस्टल और कमरा नंबर 418 से जुड़े रहस्य उसके सामने आने लगते हैं। इसके बाद कहानी डरावना मोड़ लेती है।
डराने में कितनी कामयाब है फिल्म?
‘418’ का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी शुरुआत में डर और सस्पेंस का माहौल बनाने में मदद करते हैं। हॉस्टल की इमारत और रहस्यमयी कमरे को जिस तरह दिखाया गया है, उससे दर्शकों के मन में उत्सुकता पैदा होती है। सीमित लोकेशन के बावजूद निर्देशक ने कहानी में थ्रिल पैदा करने की कोशिश की है। मुख्य कलाकार भी अपने किरदारों के डर, बेचैनी और असहजता को पर्दे पर उतारने का प्रयास करते हैं।
फिल्म में हैं ये कमियां
फिल्म की गति थोड़ी धीमी है। पहला हिस्सा कहानी और किरदारों को स्थापित करने में काफी समय लेता है, जिससे बीच-बीच में बोरियत महसूस हो सकती है। फिल्म में डर पैदा करने के लिए जंप स्केयर्स यानी अचानक सामने आने वाले डरावने दृश्यों और तेज आवाजों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगहों पर यह तरीका काम करता है, लेकिन बार-बार इसी तकनीक का इस्तेमाल होने से डर का असर कम होने लगता है।
कहां मात खा गई फिल्म?
फिल्म का साउंड डिजाइन भी कई जगह धीरे-धीरे डर बढ़ाने के बजाय अचानक चौंकाने पर ज्यादा निर्भर नजर आता है। इसके अलावा, कुछ डरावने दृश्य और साउंड इफेक्ट्स पुराने हॉरर फिल्मों की याद दिलाते हैं और आसानी से अनुमान लगाए जा सकते हैं। ऐसे में कुछ दृश्य प्रभाव छोड़ते हैं, जबकि कुछ उतने डरावने नहीं बन पाते, जितनी उनसे उम्मीद की जाती है।
क्लाइमेक्स करता है निराश
फिल्म की शुरुआत में जिस रहस्य को स्थापित किया जाता है, क्लाइमेक्स उस स्तर का रोमांच पैदा नहीं कर पाता। कहानी के अंत तक पहुंचने पर कुछ सवालों के जवाब अधूरे लगते हैं। फिल्म जिस तरह दर्शकों को रहस्य में उलझाती है, उसे आखिर में पूरी तरह सुलझाने में उतनी कामयाब नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य और महिलाओं की तकलीफों जैसे मुद्दों को कहानी में शामिल करना एक अच्छी बात है, लेकिन इन पहलुओं को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था।
देखें या नहीं?
कुल मिलाकर, ‘418’ हॉरर जॉनर में एक औसत कोशिश है। फिल्म की शुरुआत, हॉस्टल का डरावना माहौल और रहस्यमयी कमरे से जुड़ी कहानी दर्शकों की दिलचस्पी जगाते हैं। सीमित लोकेशन में थ्रिल पैदा करने की कोशिश भी अच्छी है। हालांकि, धीमी गति, बार-बार इस्तेमाल किए गए जंप स्केयर्स और कमजोर क्लाइमेक्स फिल्म के प्रभाव को कम कर देते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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