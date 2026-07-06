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OTT: 8.4 रेटिंग वाली फिल्म, जीते 3 नेशनल अवॉर्ड, असल घटनाओं पर है आधारित; आपने देखी?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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OTT Movies: आइए आज हम आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताते हैं जो असल घटनाओं पर बनी है और जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, इसने 3 नेशनल अवॉर्ड भी जीते हैं।

OTT: 8.4 रेटिंग वाली फिल्म, जीते 3 नेशनल अवॉर्ड, असल घटनाओं पर है आधारित; आपने देखी?

आपको पता है एक एक्टर की जिंदगी में असल में क्या होता है? नहीं, फिर तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। इस फिल्म की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ एक स्टार के बनने और बिखरने की दास्तां नहीं बताई गई है। इस फिल्म में मासूमियत, बेपनाह प्यार, सफलता के शिखर और फिर अकेलेपन के उस गहरे समंदर की यात्रा को भी दर्शाया गई है जिससे एक एक्टर को गुजरना पड़ा है। दिलचस्प बात ये है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि सुपरस्टार की असल कहानी है।

क्या है इस फिल्म की खासियत?

इस कहानी को एक खोजी पत्रकार और एक फोटोग्राफर के नजरिए से दिखाया गया है, जो इस महान अदाकारा के जीवन के आखिरी दौर में उनके अतीत के पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आम लड़की अपनी आंखों के जादू और लाजवाब अभिनय के दम पर पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगती है, और कैसे बाद में कुछ गलत फैसलों और परिस्थितियों के कारण उसकी जिंदगी एक बेहद दुखद मोड़ पर आ खड़ी होती है।

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क्या फिल्म का नाम और किस एक्ट्रेस पर बनी है ये फिल्म?

इस मास्टरपीस फिल्म का नाम 'महानती' है। इस फिल्म को तमिल में 'नडिगइयर थिलगम' नाम से रिलीज किया गया था। ये फिल्म सिनेमा की दिग्गज दिवंगत एक्ट्रेस सावित्री के जीवन पर आधारित है। फिल्म में कीर्ति सुरेश और दुलकर सलमान ने लीड रोल प्ले किया है, जबकि सामंथा रुथ प्रभु, विजय देवरकोंडा, राजेंद्र प्रसाद, भानुप्रिया, दिव्यवाणी, मोहन बाबू और प्रकाश राज जैसे बेहतरीन कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल में अपनी छाप छोड़ी है।

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फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग

इस फिल्म की कामयाबियों की बात करें तो इसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों से दुनिया भर में अपार प्यार मिला है। आईएमडीबी पर इसे 8.4 की शानदार रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे बेहतरीन बायोग्राफिकल फिल्मों की कतार में खड़ा करती है। इसके साथ ही इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अपना परचम लहराते हुए तीन बड़े पुरस्कार जीते, जिनमें बेस्ट तेलुगू फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन शामिल हैं।

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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सिर्फ तारीफें ही नहीं, कमाई के मामले में भी इस फिल्म ने इतिहास रचा था। महज 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए दुनिया भर से 85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

किस ओटीटी पर देख सकते हैं आप?

अगर आपने अब तक इस इमोशनल रोलरकोस्टर और कमाल के सिनेमा को नहीं देखा है, तो आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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