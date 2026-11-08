OTT: आज दिवाली पर परिवार के साथ देखिए ये 5 बेस्ट सस्पेंस, थ्रिलर से भरी सीरीज, सीट से हिल भी नहीं पाओगे
आज दिवाली पर घर बैठे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो तो ये 5 जबरदस्त सीरीज देख सकते हैं। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी ये सीरीज आपको सीट से हिलने नहीं देंगी।
आज दिवाली के मौके पर अगर आप अपने परिवार के साथ बैठकर कुछ खास देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए होने वाली है। हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसी फिल्में लाए हैं जो आपको सीट से हिलने नहीं देंगी। सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और खूब सारा ड्रामा। इन फिल्मों को आप घर बैठे OTT के इन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये रही लिस्ट-
पाताल लोक
पाताल लोक के दो सीजन प्राइम वीडियो पर मौजूद हैं। सीरीज की कहानी पुलिस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी पर बेस्ड है। इस क्राइम सीरीज के दोनों सीजन आपको सीट से हिलने का भी मौका नहीं देंगे। इस सीरीज में जयदीप अहलावत ने लीड किरदार निभाया है। साथ में कई सपोर्टिंग किरदार हैं जो आपको पसंद आएंगे।
दहाड़
सोनाक्षी सिन्हा ने दहाड़ नाम की एक सीरीज में काम किया है। इस सीरीज की कहानी औरतों की मौत से जुड़ी है। राजस्थान में लगातार औरतों की मौतें हो रही हैं। इस केस को सुलझाने का काम सब इंस्पेक्टर अंजलि भाटी करती है। इस सीरीज को प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है। सोनाक्षी के कम को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था।
कोहरा
बरुन सोबती स्टारर वेब सीरीज कोहरा के भी दो सीजन है और दोनों ही जबरदस्त हैं। पहले सीजन में एक NRI लड़के की मर्डर मिस्ट्री दिखाई जाती है और दूसरे सीजन में एक लड़की का मर्डर होता है। वैसे तो ये पंजाबी सीरीज है लेकिन हिंदी वर्जन में भी ये अवेलेबल है। दोनों ही सीजन जबरदस्त हैं और आपको हैरान करते हैं। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
राख
इसी साल एक सीरीज बहुत सुर्खियों में बनी रही। इस सीरीज का नाम है राख। ये 1978 के रंगा बिल्ला केस पर बेस्ड है। सीरीज में अली फजल ने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जो दो बच्चों का मर्डर करने वालों को गिरफ्तार करता है। सीरीज का हर एपिसोड आपको सीट से चिपका कर रखेगा। ये शानदार सीरीज पप्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।
दलदल
भूमि पेडनेकर ने अपने करियर में कुछेक अच्छी सीरीज भी की हैं। इस लिस्ट में दलदल भी शामिल है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी लीड किरदार DCP रीता के इर्दगिर्द घूमती है। वो एक सीरियल किलर को पकड़ने में लगी हुई है। उसकी खुद की जिंदगी में भी दिक्कतें चल रही है। कैसे काम और जिंदगी को वो संभालती है ये इस सीरीज में दिखाया गया है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
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