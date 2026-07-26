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OTT Series: धमाकेदार है 7 एपिसोड वाली ये क्राइम थ्रिलर सीरीज, 8 है इसकी IMDb रेटिंग

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Zee5 Crime Thriller Series: जी5 पर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज स्ट्रीम हो रही है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। इसके आखिरी के 3 एपिसोड धमाकेदार हैं।

OTT Crime thriller series
ओटीटी क्राइम थ्रिलर सीरीज

OTT Crime Thriller Series: ओटीटी पर थ्रिलर कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के आती हैं और अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर दर्शकों के दिलों पर छा जाती हैं। एक शांत गांव के पुलिस स्टेशन, एक कटी हुई लाश की मिस्ट्री और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच जूझते एक सीधे-सादे सब-इंस्पेक्टर की ये कहानी ऐसी ही एक मास्टरपीस है। जब साल 2022 में ये सस्पेंस थ्रिलर जी5 पर रिलीज हुई, तो क्राइम-ड्रामा के शौकीनों के बीच इसे जबरदस्त तारीफ मिली। वहीं आईएमडीबी पर इसे 8 की रेटिंग मिली।

क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम

हम बात कर रहे हैं थ्रिलर सीरीज 'विलांगू' (Vilangu) की। प्रशांत पांडियाराज के निर्देशन में बनी इस 7 एपिसोड की सीरीज में विमल ने सब-इंस्पेक्टर परिधि की भूमिका निभाई है। 'विलांगू' का मतलब होता है 'हथकड़ी'। इस सीरीज ने ओटीटी पर सस्पेंस का एक ऐसा माहौल तैयार किया, जिसकी उम्मीद दर्शक अक्सर बड़े बजट की फिल्मों से करते हैं।

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क्या है क्राइम थ्रिलर सीरीज 'विलांगू' की कहानी?

कहानी तिरुचिरापल्ली के बाहरी इलाके में स्थित वेबूर पुलिस स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमती है। सब-इंस्पेक्टर परिधि अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी लेने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी इलाके में कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। जंगल में बिना सिर की एक सड़ी-गली लाश मिलती है। गहनों की चोरी का मामला सामने आता है। एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति के गायब होने से पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। शुरुआत में जो केस बेहद साधारण लगता है, वही धीरे-धीरे मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है। परिधि और उसकी टीम जैसे-जैसे मामले की गहराई में जाते हैं, उनके सामने ऐसे राज खुलते हैं जो दर्शक को हैरान कर देते हैं।

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'विलांगू' आपको क्यों देखनी चाहिए?

1. फिल्मों में अक्सर पुलिस अधिकारियों को सुपरहीरो की तरह दिखाया जाता है, लेकिन यहां पुलिस स्टेशन की कमियों, विभागीय दबाव और जमीनी हकीकत को बिना किसी फिल्टर के दिखाया गया है।

2. सीरीज का पहला एपिसोड माहौल बनाने में समय लेता है, लेकिन उसके बाद हर एपिसोड का अंत एक ऐसे नोट पर होता है जो आपको अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है।

3. विमल ने एक थके हुए, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदार पुलिस वाले का किरदार बहुत ही संजीदगी से निभाया है।

4. मेन विलेन और उसके पीछे की कहानी इस सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण है। आखिरी के तीन एपिसोड में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है।

देखें या न देखें?

यदि आप 'दृश्यम', 'रत्सासन' जैसी क्राइम-थ्रिलर पसंद करते हैं, तो 'विलांगू' आपके लिए एक 'मस्ट-वॉच' सीरीज है। हालांकि, ये सीरीज हिंदी में नहीं है। अगर ये सीरीज आपको देखनी है तो आप जी5 पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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