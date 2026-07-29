Crime Thriller Series: 8 एपिसोड वाली क्राइम थ्रिलर सीरीज, 7.9 है रेटिंग, लोग बोले- असुर से है बेहतर
OTT Crime Thriller Series: आपको अरशद वारसी की ‘असुर’ पसंद आई थी? हां! तो आपको ये 8 एपिसोड वाली सीरीज भी पसंद आएगी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है।
अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आखिरी सीन तक दिमाग की नसें हिला दें और आपको स्क्रीन से टस-से-मस न होने दें, तो आप सही जगह आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.9 की रेटिंग मिली है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। खास बात ये है कि लोग सोशल मीडिया पर इस सीरीज को 'असूर' से भी बेहतर बता रहे हैं।
क्या है इस क्राइम थ्रिलर सीरीज की कहानी?
कहानी की शुरुआत तमिलनाडु की हसीन वादियों के बीच बसी एक शांत जगह से होती है, जहां अचानक 18 साल की एक खूबसूरत लड़की की रहस्यमयी और दर्दनाक हत्या हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है झूठ, मनगढ़ंत कहानियों और अफवाहों का ऐसा चक्रव्यूह जिसमें पूरा समाज पिसने लगता है। केस की गुत्थी सुलझाने उतरा एक ईमानदार पुलिस अफसर जैसे-जैसे सच की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद इस भूलभुलैया और अपने ही अतीत के सायों में उलझ जाता है।
क्या है प्राइम वीडियो की इस क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम?
इस सीरीज का नाम 'वधंधी' है। ये सीरीज एंड्रयू वसंत स्टीफन के निर्देशन में बनी है। इसे 'विक्रम वेधा' फेम पुष्कर-गायत्री ने प्रोड्यूस किया है। 'वधंधी' एक तमिल शब्द है, इसका हिंदी मतलब 'अफवाह' होता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस सीरीज को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। रेडिट पर थ्रिलर लवर्स दावा कर रहे हैं कि इसका ग्रिपिंग प्लॉट और डार्क टोन कल्ट-क्लासिक सीरीज 'असुर' से भी कहीं ज्यादा गहरा और एंगेजिंग है।
दमदार एक्टिंग
सब-इंस्पेक्टर विवेक के किरदार में एक्टर एस. जे. सूर्या ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक जुनूनी, थके हुए लेकिन सच के भूखे पुलिस अफसर के दर्द और गुस्से को उन्होंने जिस शिद्दत से स्क्रीन पर उतारा है, वह कमाल है। वेलनी के किरदार में संजना ने अपनी सादगी से दिल जीता है, वहीं लैला (वेलनी की मां) और नासर (Nasser) जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सीरीज में गहराई जोड़ दी है।
हिंदी में भी है ‘वधंधी’?
इस वेब सीरीज को IMDb पर 7.9 की शानदार रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसके कुछ 8 एपिसोड हैं और ये हिंदी में भी है। इसका दूसरा सीजन इसी साल ओटीटी पर रिलीज होने वाला है।
क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज?
1. अगर आपको 'असुर' का साइकोलॉजिकल थ्रिल पसंद आया था, तो 'वधंधी' आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी।
2. ये सीरीज दिखाती है कि कैसे समाज बिना सच जाने किसी भी इंसान या पीड़ित का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में एक मिनट नहीं लगाते।
3. सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर हर पल तनाव बनाए रखता है और इसका डार्क विजुअल टोन आपको सीधे कहानी के माहौल में खींच लेता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
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