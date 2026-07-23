OTT Series: 7 एपिसोड वाली क्राइम थ्रिलर सीरीज, मिली है 7.7 की रेटिंग, दिसंबर 2025 में हुई थी रिलीज
South Crime Thriller Series: ओटीटी पर एक साउथ क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसके बारे में इन दिनों रेडिट पर बहुत बातें हो रही है। इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.7 रेटिंग मिली है।
ओटीटी पर एक नए कॉन्सेप्ट वाली क्राइम थ्रिलर सीरीज है। अमूमन क्राइम थ्रिलर सीरीज की कहानी इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है कि ये अपराध किसने किया, लेकिन जब कोई कहानी ये तलाशने लगे कि अपराध क्यों हुआ और उस अपराध की वजह से पैदा हुए गिल्ट का इंसान के दिमाग और जीवन पर क्या असर पड़ता है तो वो एक मास्टरपीस बन जाती है। हाल ही में सोनी लिव पर ऐसी ही क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज हुई है। आइए आपको इस सीरीज के बारे में बताते हैं।
साउथ की क्राइम थ्रिलर सीरीज का नाम क्या है?
इस सीरीज का नाम 'कुट्टराम पुरिंधवन: द गिल्टी वन' (Kuttram Purindhavan: The Guilty One) है। सेल्वमणि मुनियप्पन के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज 7 एपिसोड की है। कहानी की शुरुआत एक गांव के मंदिर में चल रहे उत्सव से होती है। एक तरफ गांववाले उत्सव का लुत्फा उठा रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति का शव उसके घर के बाहर मिलता है। उसकी मासूम बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है झूठ, राज और नैतिक समझौतों का एक ऐसा सिलसिला, जिसमें हर किरदार किसी न किसी स्तर पर खुद को गिल्टी मानता है।
'कुट्टराम पुरिंधवन: द गिल्टी वन' के एक्टर्स और डायरेक्टर
पशुपति का दमदार अभिनय: दिग्गज अभिनेता पशुपति ने भास्करन के किरदार में अपनी आंखों और चेहरे के भावों से जो बेबसी और गिल्ट दिखाया है, वो दर्शकों को भीतर तक झकझोर देता है।
विधार्थ का संजीदा काम: पुलिस अधिकारी के रूप में विधार्थ ने अपनी भूमिका में पूरी ईमानदारी भरी है। एक साधारण इंसान की उलझनों को उन्होंने पर्दे पर बखूबी उतारा है।
निर्देशन और बैकग्राउंड स्कोर: निर्देशक सेल्वमणि मुनियप्पन ने सीरीज की रफ्तार को बहुत संतुलित रखा है। एस. एन. प्रसाद का बैकग्राउंड संगीत सीरीज के डार्क और तनावपूर्ण माहौल को और अधिक गहरा बनाता है।
ये क्राइम थ्रिलर सीरीज ओटीटी पर क्यों देखी जानी चाहिए?
'कुट्टराम पुरिंधवन: द गिल्टी वन' सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर सीरीज नहीं, बल्कि इंसान की सोच और उसके फैसलों पर आधारित एक ड्रामा है। ये सीरीज दर्शाती है कि कभी-कभी अच्छे इरादों के साथ उठाए गए गलत कदम इंसान को दलदल में धकेल देते हैं। यदि आप धीमी गति से आगे बढ़ने वाले, अच्छी कहानी और सस्पेंस से भरे सिनेमा के शौकीन हैं, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है और आप इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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