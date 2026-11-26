OTT: 7 एपिसोड की क्राइम थ्रिलर, IMDb पर 7.7 रेटिंग, 'दृश्यम' जैसी कहानियां पसंद हैं तो न करें मिस
Weekend OTT Recommendation: मेले की रात हुई एक हत्या और लापता बच्ची की कहानी, जानें SonyLIV की 7 एपिसोड वाली ये क्राइम थ्रिलर सीरीज किसे देखनी चाहिए और किसे नहीं।
अगर किसी की मदद करने की आपकी नेक कोशिश ही आगे चलकर आपके परिवार की बर्बादी की वजह बन जाए, तो आप क्या करेंगे? इस सवाल के आधार पर बुनी गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म साेनी लिव की क्राइम थ्रिलर सीरीज। इसकी कहानी में न सिर्फ एक हत्या और लापता बच्ची का रहस्य है, बल्कि एक ऐसे परिवार की मजबूरी भी है, जो हालात के चलते गलत फैसले लेने लगता है।
क्या है इस सीरीज की कहानी?
कहानी की शुरुआत मेले की रात से होती है। एक शख्स की उसके घर के बाहर हत्या कर दी जाती है और उसकी छोटी बेटी मर्सी रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाती है। इस घटना के बाद मर्सी की मां एस्थर सदमे में चली जाती है। वह खुद को इस पूरे मामले का जिम्मेदार मानती है।
फिर क्या होता है?: कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है, जब इसका फोकस भास्करन पर जाता है। भास्करन एक रिटायर्ड सरकारी फार्मासिस्ट है और अपने पोते की जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी के इंतजाम में लगा है। घटना वाली रात घायल मर्सी मदद मांगते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश उसे मुसीबत में डाल देती है। इस बीच कॉन्स्टेबल गौतम की जांच धीरे-धीरे सच के करीब पहुंचने लगती है। हालांकि, भास्करन किसी भी कीमत पर सच सामने नहीं आने देता है।
क्यों देखनी चाहिए यह सीरीज?
सीरीज की सबसे बड़ी ताकत भास्करन का किरदार निभाने वाले एक्टर पशुपति हैं। उन्होंने बिना किसी ओवरएक्टिंग के इस किरदार को अच्छे तरीके से निभाया है। एक सीधा-सादा इंसान जब हालात के चलते गलत रास्ते पर चलने लगता है, तो उसके चेहरे पर दिखने वाला डर, बेचैनी और पछतावा साफ नजर आता है। पशुपति ने भास्करन की इसी उलझन और मजबूरी को पर्दे पर बखूबी उतारा है।
इस सीरीज की कहानी में क्या है खास?
आमतौर पर क्राइम थ्रिलर देखते समय दर्शकों की दिलचस्पी इस बात में होती है कि अपराध किसने किया है। लेकिन ये सीरीज शुरुआत से ही ये दिखा देती है कि सच छिपाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कहानी का असली रोमांच अपराधी को पहचानने के बजाय यह जानने में है कि एक आम इंसान अपने परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है।
कहानी में सस्पेंस कितना है?
शुरुआती एपिसोड में कहानी किरदारों और उनकी जिंदगी को समझाने में थोड़ा समय लेती है। ऐसे में अगर आप पहले ही एपिसोड से तेज रफ्तार सस्पेंस की उम्मीद कर रहे हैं, तो शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है। हालांकि, जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और गौतम का शक भास्करन पर गहराने लगता है, कहानी में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। एक तरफ भास्करन अपनी गलती छिपाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ गौतम सच तक पहुंचने के लिए लगातार जांच कर रहा है।
किन लोगों को पसंद नहीं आएगी ये सीरीज?
अगर आपको तेज रफ्तार एक्शन, हर कुछ मिनट में आने वाले ट्विस्ट और लगातार चलने वाला पुलिस ड्रामा पसंद है, तो इस सीरीज की शुरुआत आपको थोड़ी धीमी लग सकती है। ये एक स्लो-बर्न क्राइम थ्रिलर है, जो अपने किरदारों और उनके हालात को समझाने के लिए वक्त लेती है। शुरुआती दो एपिसोड में गांव का माहौल और कहानी की बुनियाद तैयार की जाती है। फिर तीसरे एपिसोड से असली कहानी शुरू होती है।
क्या है मेरी राय- देखें या छोड़ें?
अगर आपको ‘दृश्यम’, ‘सुझल: द वोर्टेक्स’ और ‘विलंगु’ जैसी साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर सीरीज पसंद आई हैं, तो इस सीरीज को आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ये सीरीज सिर्फ हत्या की जांच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिखाती है कि हालात और अपनों को बचाने की चाहत इंसान से कैसे गलत फैसले करवा सकती है।
क्या है इस सीरीज का नाम?
हम बात कर रहे हैं 'कुट्रम पुरिंधवन: द गिल्टी वन' (Kuttram Purindhavan: The Guilty One) की। 7 एपिसोड वाली इस सीरीज की IMDb रेटिंग 7.7/10 है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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