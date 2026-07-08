OTT Series: 8 एपिसोड और 8.2 की रेटिंग, काफी मजेदार और दिल को छू लेने वाली है ये कॉमेडी सीरीज
OTT Series: आइए हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताते हैं जो हंसाती भी है और दिल को छू भी जाती है। अगर आप भारी-भरकम क्राइम थ्रिलर से ब्रेक लेकर कुछ हल्का-फुल्का और अपनी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड बिंज-वॉच साबित हो सकती है।
आजकल ओटीटी पर जहां एक तरफ डार्क, क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की भरमार है, वहीं दूसरी तरफ सोनीलिव पर एक अच्छी रेटिंग वाली कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज को एक्टर और डायरेक्टर सुमित व्यास ने डायरेक्ट किया है। ये 8 एपिसोड वाली सीरीज थ्रिलर के शोर-शराबे से दूर, सुकून देने वाली कॉमेडी-ड्रामा पेश करती है।
क्या है कहानी?
ये कहानी मुंबई में रहने वाले तीन ऐसे पक्के दोस्तों की है, जो बचपन से साथ हैं और अब इनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब ये तीनों माता-पिता बनते हैं। इनकी रातों की नींद उड़ जाती है और इन्हें खुद के लिए समय नहीं मिलता है। इस वजह से इनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं जिसे बहुत अच्छे से इस सीरीज में दिखाया गया है। पूरी सीरीज का ताना-बाना इन दोस्तों की बेबाक बातचीत, देर रात की वॉक और बच्चे के सो जाने के बाद मिलने वाले चंद पलों के सस्पेंस पर टिका है।
सीरीज का नाम और स्टार कास्ट
इस सीरीज का नाम है- 'रात जवान है'। आप इस 8.2 रेटिंग वाली सीरीज को सोनी लिव पर देख सकते हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसके तीन लीड एक्टर्स हैं।
अविनाश / अवि (बरुन सोबती): बरुन सोबती ने एक ऐसे कूल और घर पर रहकर बच्चा संभालने वाले पिता का किरदार निभाया है, जो पारंपरिक जेंडर रोल्स को तोड़ता है। वो अपने बच्चे की परवरिश तो खुशी-खुशी कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं खुद से ये सवाल भी पूछ रहा है कि क्या वो पैरेंटिंग के बहाने कॉर्पोरेट की भागदौड़ से भाग रहा है।
राधिका / रैड्स (अंजली आनंद): अंजली ने एक तेजतर्रार, इमोशनल और कॉर्पोरेट जॉब छोड़ चुकी मां का किरदार निभाया है। वो हर चीज को एकदम परफेक्ट रखने की चिंता और सिर्फ एक होममेकर बनकर न रह जाने की जद्दोजहद के बीच फंसी नजर आती है।
सुमन (प्रिया बापट): प्रिया बापट ने थोड़ी शर्मीली हाउसवाइफ का रोल प्ले किया है, जो अपने ससुराल वालों के तौर-तरीकों, खुद को खुलकर एक्सप्रेस न कर पाने और बच्चे के जन्म के बाद पति के साथ आए रिश्तों के ठहराव से जूझ रही है।
इन तीनों का साथ देने के लिए विक्रम सिंह चौहान (सत्तू), प्रियांश जोरा (ऋषि) और हसीन कौर (स्वाधा) ने भी उनके जीवनसाथी के रूप में बेहतरीन काम किया है।
क्यों खास है ये सीरीज?
1. सीरीज में दिखाई गईं समस्याएं बहुत आम हैं। जैसे एक एपिसोड में इस बात की जद्दोजहद दिखाई गई है कि कैसे ये तीनों दोस्त किसी वीकडे पर एक फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरे एपिसोड में बच्चे के लिए नैनी ढूंढने के लिए रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं।
2. आमतौर पर सीरियल्स में गलतफहमियों को लंबा खींचा जाता है, लेकिन यहां दोस्तों के बीच के झगड़े और मनमुटाव बहुत ही अच्छे तरीके, कभी-कभी सिर्फ एक चॉकलेट के टुकड़े पर ही, सुलझ जाते हैं।
3. बरुन सोबती की कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है, वहीं अंजली आनंद ने अपने किरदार के उतार-चढ़ाव को बखूबी पर्दे पर उतारा है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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