Dhindora Season 2: नेटफ्लिक्स पर ढिंढोरा सीजन 2 रिलीज हो चुका है। इस सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं। आइए जानते हैं कैसी है भुवन बाम की कॉमेडी सीरीज।

अगर आप वीकेंड पर कोई कॉमेडी सीरीज देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर भुवन बाम की सीरीज ढिंढोरा का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। फैंस को इस सीजन का बेसब्री से इंतजार था। पहले सीजन के मुकाबले सीजन 2 और भी ज्यादा ग्रैंड है। कॉमेडी के साथ-साथ ये सीजन कहीं-कहीं आपको इमोशनल भी करेगा। आइए जानते हैं कैसा है सीजन 2 और क्या है इसकी कहानी?

कहां से होती है सीजन 2 की कहानी की शुरुआत? सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 का अंत हुआ था। सीजन 1 में बबलू की लॉटरी लगती है। वो करोड़पति बन चुका है। सीजन 2 की शुरुआत बबलू की पत्नी जानकी के सपने से होती है। लॉटरी लगने के बाद बबलू और जानकी का जीवन बदल गया है।

क्या है इस सीजन का प्लॉट? पहले सीजन से इस सीजन का कनेक्शन तो जरूर है, लेकिन इस सीरीज का प्लॉट सीजन 1 से काफी अलग है। सीरीज की कहानी इस बार टीटू मामा पर फोकस करती है। टीटू मामा इस सीजन की जान हैं। टीटू मामा की पत्नी कविता अपने मायके जाती हैं जहां टीटू मामा को कोई पसंद नहीं करता है। कविता के पीछे-पीछे टीटू मामा, समीर और बंछोड़दास भी कविता के घर पहुंचते हैं। इसके साथ-साथ बबलू और जानकी भी कविता के घर पहुंच जाते हैं।

कविता के घर में ही पूरी कहानी खुलती है। टीटू मामा को कविता के पिता को खुश करने के लिए एक प्रतियोगिता जीतनी है। इस प्रतियोगिता में उनका मुकाबला उनके दोस्त बन चुके दुश्मन विषधर से है। इस प्रतियोगिता के बीच ही दर्शकों के लिए सिचुएशनल कॉमेडी पनपती है।

कॉमेडी के साथ-साथ मजेदार सस्पेंस? 11 करोड़ का सस्पेंस: सीरीज में शुरू से अंत तक बार-बार लॉटरी में जीते 11 करोड़ रुपये का जिक्र होता है, लेकिन वो पैसे कहां हैं उसकी खबर बबलू को नहीं है। जानकी ने वो पैसे अपने भाई को दे दिए थे, लेकिन टीटू मामा ने उन पैसों का क्या किया, इस पर मेकर्स सस्पेंस बनाए रखते हैं।

टीटू मामा को बार-बार आता फोन: टीटू मामा 11 करोड़ को लेकर तो झूठ बोल ही रहे हैं, लेकिन वो एक और राज भी छिपा रहे हैं। टीटू मामा राज छिपा रहे हैं, इसका हिंट तो आपको मिल जाता है, लेकिन वो राज क्या है वो सीरीज के आखिरी दो एपिसोड्स में खुलता है।

कैसी है सीरीज? एक्टिंग: भुवन बाम ने सीरीज में 9 किरदार निभाए हैं। इन सभी किरदारों को भुवन बाम ने बखूबी निभाया है। भुवन बाम कितने टैलेंटेड हैं, ये सीरीज साबित करती है। भुवन बाम के अलावा सीरीज में संजीदा शेख (कविता मामी) भी नजर आई हैं। उन्होंने कविता मामी का किरदार बखूबी निभाया है। उनकी एक्टिंग भी आपको पसंद आएगी। इसके अलावा सीरीज में कंवलजीत सिंह, हेमंत पांडे और कबीर दुहान सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं।

स्क्रीनप्ले, डायरेक्शन और डायलॉग: इस सीरीज को स्नेहा शेट्टी कोहली ने डायरेक्ट किया है। वहीं, सीरीज को भुवन बाम, अब्बास दलाल, हुसैन दलाल और चेतन डांगे ने लिखा है। सीरीज को प्रोड्यूस भुवन बाम और रोहित राज ने प्रोड्यूस किया है।

स्नेहा ने डायरेक्शन की कमान बखूबी संभाली है। उनका डायरेक्शन आपको पसंद आएगा। वहीं, सीरीज के स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स की बात करें तो इसपर थोड़ा और काम किया जा सकता था। कहीं-कहीं डायलॉग्स और पंचलाइंस काफी कमजोर लगती हैं।

हालांकि, सीरीज में बॉलीवुड और मीम रेफरेंस का काफी इस्तेमाल किया गया है। ये रेफरेंस मजेदार लगते हैं। सीरीज में जिंदगी न मिलेगी दोबारा का ‘इट्स नॉट फनी’ वाला रेफरेंस है। इसके अलावा आपको इस वक्त का चर्चित रवि किशन मीम 'मनी फॉलोज' का रेफरेंस भी दिया है। ऐसे ही कई रेफरेंस आपको सीरीज में मिलेंगे।

म्यूजिक: इस सीजन का म्यूजिक भी शानदार है। ढिंढोरा 2 म्यूजिक एल्बम में 8 गाने हैं। इनमें बॉलीवुड नंबर से लेकर क्वर्की बीट्स, प्लेफुल लिरिक्स और एक रीक्रिएटेड फेवरेट शामिल हैं। इस सीजन में आपको बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर उदित नारायण की आवाज भी सुनाई देगी। उदित नारायण ने 'तिरकिट' गाने को आवाज दी है।

तिरकिट एक प्लेफुल रोमांटिक गाना है। इस गाने के बारे में बात करते हुए उदित नारायण ने कहा, "जब मैंने पहली बार 'तिरकिट' के बारे में सुना, तो मुझे पूरा आइडिया काफी दिलचस्प लगा। ये एक प्लेफुल गाना है, और मुझे पायल देव के साथ इसे रिकॉर्ड करने में मजा आया। मैंने सालों में कई अलग-अलग तरह के गाने गाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आता है। भुवन ने ढिंढोरा के साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग दुनिया बनाई है, और मैं इसके म्यूजिक का हिस्सा बनकर खुश हूं।" इस सीरीज में उदित नारायण ने गाना गाने के साथ स्पेशल कैमियो भी किया है।

सीरीज देखें या नहीं? सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 भी मजेदार है। सीरीज में एक के बाद एक मजेदार सिचुएशन होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जोक्स पुराने और घिसे-पिटे लगते हैं। हालांकि, इन घिसे-पिटे जोक्स के बाद भी सीरीज मजेदार लगती है। सीरीज की कहानी इस तरह खुलती है कि आप इसे वीकेंड पर आसानी से बिंज वॉच कर सकते हैं। अगर आप भुवन बाम के फैन हैं तो सीरीज आपके लिए तो मस्ट वॉच है क्योंकि ये सीरीज सीजन 1 की यादों को भी ताजा करती है।