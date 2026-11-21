OTT : थ्रिलर और सस्पेंस के डबल डोज से भरी है यूट्यूबर भुवन बाम की ये सीरीज, देख चकरा जाएगा दिमाग; 8 है Imdb रेटिंग
आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जो फेमस यूट्यूबर भूवन बाम की है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग भी काफी जबरदस्त है।
ओटीटी पर कई तरह की फिल्में और सीरीज अवेलेबल हैं वो भी अलग-अलग जॉनर की जैसे कॉमेडी, थ्रिलर, क्राइम, कॉमेडी, थ्रिलर। अब अगर आप थ्रिलर ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बताते हैं जिसके ट्विस्ट, टर्न्स और स्टोरी आपको इतना एंटरटेन करेगी कि आप सीरीज को पूरा देखे बिना नहीं रह पाएंगे। इस सीरीज के 2 सीजन अब तक आ चुके हैं और फैंस इसके तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस सीरीज के लीड हीरो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं।
सीरीज की क्या है स्टोरी
इस सीरीज की स्टोरी वास्या पर आधारित है जो मुंबई के एक स्लम एरिया में रहता है और टॉयलेट साफ करता है। उसे एक सेक्स वर्कर से प्यार हो जाता है। हालांकि मधु पर एक मंत्री की भी नजर होती है। तभी वास्या की लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक बूढ़ी महिला उसे वर्दान देती है। दरअसल, वास्या को पहले ही पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अब इस वर्दान के साथ वह और उसका दोस्त पीटर काफी पैसा कमाते हैं खासकर सट्टे के जरिए। अब वह एक अच्छी लाइफ जीने लगता है। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी मुश्किलें भी आती है जिसकी वह उम्मीद नहीं करता है।
वहीं दूसरे सीजन की बात करें तो इसकी स्टोरी सीजन 1 के सस्पेंस भरे अंत के बाद होती है। वास्या अपनी मौत का नाटक करता है और छिप जाता है जबकि उसके अपने लोग उसके लिए शोक मना रहे हैं। जब वह वापस लौटता है तो उसे कई गंभीर खतरों, समय के दबाव और बदलती सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उसका मुकाबला बेरहम ताकतों और अपने सबसे बड़े दुश्मन यूसुफ से होता है। अब आगे क्या होता है इसके लिए आपको पूरी सीरीज देखनी होगी।
क्या है सीरीज का नाम
जिस सीरीज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम ताजा खबर है। इस सीरीज में भुवन बाम, श्रिया पिलगांवकर, शिल्पा शुक्ला, देवेन भोजानी, प्रथमेश परब, जे.डी. चक्रवर्ती, नित्या माथुर, जावेद जाफरी, महेश मांजरेकर हैं। वहीं सीरीज को हिमांक गौर ने डायरेक्ट किया है।
कहां देख सकते हैं सीरीज
अगर आप ताजा खबर को देखना चाहते हैं तो इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। यह जियो हॉटस्टार की पॉपुलर और सबसे पसंद की जाने वाले सीरीज में से एक है।
कितनी है आईएमडीबी रेटिंग
अगर आपको जानना है कि इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग कितनी है तो बता दें कि इसकी 8 रेटिंग है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
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