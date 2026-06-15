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Best 5 Web Series: असली घटनाओं पर बनीं ये 5 वेब सीरीज हिला देंगी दिमाग, IMDB पर शानदार रेटिंग

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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देश में हुईं कई असली घटनाओं ने लोगों को सदमे में डाल दिया था। इन्हीं घटनाओं पर 5 शानदार वेब सीरीज बनीं हैं। ये सीरीज हैरान, परेशान करती हैं। एक को देखने के बाद तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असली घटनाओं पर बनी हैं ये 5 सीरीज।

Best 5 Web Series: असली घटनाओं पर बनीं ये 5 वेब सीरीज हिला देंगी दिमाग, IMDB पर शानदार रेटिंग

OTT पर शानदार कंटेट की बाढ़ आई हुई है। हॉरर, थ्रिलर से लेकर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। इन्हीं सब में 5 ऐसी वेब सीरीज हैं जो भारत में हुईं सच्ची घटनाओं पर बेस्ड हैं। वैसे तो कई सारी सीरीज हैं जो किसी न किस रियल स्टोरी पर बेस्ड हैं। लेकिन जो 5 वेब सीरीज हम आपको बताने वाले हैं इन्हें देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। असली घटनाएं, हादसे जो आज भी मन में डर पैदा कर देते हैं। उन्हीं हादसों, घटनाओं पर बनी ये सीरीज हैं। ये समय पर इन घटनाओं ने देश को सदमे में डाल दिया था।

राख

हाल में प्राइम वीडियो पर एक शानदार सीरीज आई है जिसका नाम है राख। ये सीरीज 1978 के मशहूर केस रंगा और बिल्ला पर बेस्ड है। ये केस गीता और संजय चोपड़ा की किडनैपिंग और मर्डर का था। इसी केस पर अब सीरीज राख आई है जिसमें सोनाली बेंद्रे, अली फजल जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। इस सीरीज को पसंद किया जा रहा है। IMDb रापर 7.8 रेटिंग मिली हुई है।

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ट्रायल बाय फायर

साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम था ‘ट्रायल बाय फायर’। इस सीरीज में दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड को पूरी जानकारी के साथ दिखाया गया था। 1997 में सनी देओल की फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी और इस सिनेमा हॉल में हाउसफुल शोज चल रहे थे। ऑडियंस सनी देओल को स्क्रीन पर देख रही थी तभी उपहार सिनेमा में भयानक आग लग गई। इस हादसे में 23 बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। ये ऐसा अग्निकांड था जो आज भी रूह कंपा देता है। इस पर सीरीज बनी है इस सीरीज में बनी है ट्रायल बाय फायर जिसमें अभय देओल और राजश्री देशपांडे ने लीड किरदार निभाया था। IMDb रापर 7.6 रेटिंग मिली हुई है।

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द रेलवे मैन

साल 1984 में भोपाल में भयानक गैस त्रासदी हुई थी। इस हादसे की वजह से कई लोगों की जान गई। नई पीढ़ी पर भी त्रासदी का असर दिखा। इसी हादसे पर एक शानदार सीरीज बनी थी जिसका नाम है द रेलवे मैन। साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज में उस दिन हुई घटना को जानकारी के साथ दिखाया गया था। केके मेनन, आर मधवन, बाबिल और दिव्येंदु ने लीड रोल निभाया है। IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली हुई है।

the railway men

हाउस ऑफ़ सेक्र्ट्स: द बुराड़ी देथ्स

साल 2018 में एक खबर सामने आई थी कि दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले 11 लोगों ने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया है। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी पैदा कर दी थी। इस घटना पर साल 2021 में एक वेब सीरीज बनाई गई थी। इस सीरीज का नाम है हाउस ऑफ सेक्र्ट्स: द बुराड़ी देथ्स। ये सीरीज रोंगटे खड़े कर देगी। IMDB पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है।

भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री

इंडिया का सबसे पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी पर भी एक वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री। इस सीरीज को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी आखिरी कैसे होती हैं। ये शानदार सीरीज अमेज़न MX प्लेयर पर अवेलेबल है। IMDB पर 8.2 की रेटिंग मिली हुई है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
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