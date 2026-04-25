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भोजपुरी फिल्मों और सीरीज के लिए टॉप 7 OTT, भर-भरकर मिलेंगी फिल्में और वेब सीरीज

Apr 25, 2026 04:46 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको भी कई बार यह उलझन होती है कि ओटीटी पर भोजपुरी कॉन्टेंट कहां देखें? तो आज हम आपके लिए ऐसी एप्लिकेशन्स की लिस्ट लेकर आ गए हैं, जहां आपको भर-भरकर भोजपुरी में फिल्में और वेब सीरीज देखने को मिलेंगी।

भोजपुरी फिल्मों और सीरीज के लिए टॉप 7 OTT, भर-भरकर मिलेंगी फिल्में और वेब सीरीज

वक्त के साथ ओटीटी मनोरंजन का एक बहुत अहम और प्रभावी विकल्प बनकर उभरा है। दुनिया भर की ओटीटी एप्लिकेशन्स आज प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध हैं, लेकिन भोजपुरी के दीवानों को नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जमता नहीं है। तो सवाल यह है कि भोजपुरी फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए कौन से ओटीटी एप्लिकेशन्स बेस्ट और सबसे सस्ते हैं। इन एप्लिकेशन्स पर ना सिर्फ आपको भोजपुरी का कॉन्टेंट भर-भरकर मिलेगा, बल्कि इन पर मौजूद शोज आपका दिल जीत लेंगे।

1. चौपाल

इस ओटीटी एप्लिकेशन को रीजनल इंडिया का नेटफ्लिक्स कहा जाता है। इस पर आपको हाई क्वालिटी में भोजपुरी फिल्में और वेब सीरीज मिल जाएंगी। इस पर आपको पवन सिंह की मशहूर वेब सीरीज प्रपंच भी मिल जाएगी।

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2. एयरटेल एक्सट्रीम प्ले

अगर आप एक एयरटेल यूजर हैं तो आप फ्री में एयरटेल एक्सट्रीम एप्लिकेशन पर भोजपुरी फिल्मों का मजा ले सकते हैं। इसमें आपको कई जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज मिल जाएंगी। एक्शन और कॉमेडी के साथ-साथ यहां पर ड्रामा के शौकीनों के लिए भी बहुत कुछ है।

3. स्टेज

यह ओटीटी एप्लिकेशन हायपर लोकल कॉन्टेंट पर फोकस करता है। इसमें भोजपुरी के अलावा अन्य तमाम क्षेत्रीय भाषा के शोज और फिल्में आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप 'वोकल फॉर लोकल' मानसिकता के व्यक्ति हैं तो यह एप्लिकेशन आपके लिए है।

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4. मिनी-पिक्स

यह एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिसका फोकस भोजपुरी फिल्मों और वेब सीरीज पर रहता है। भोजपुरी के दीवानों के लिए यह भी एक अच्छा विकल्प है। इस एप्लिकेशन पर काफी जल्दी-जल्दी नए शोज और फिल्में भी आती रहती हैं। यह एप्लिकेशन रीजनल में हाई क्वालिटी कॉन्टेंट देने के लिए जानी जाती है।

5. जी-5

यह एक मेनस्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसने ओटीटी को भी काफी इम्पॉर्टेंस दिया है। इस ओटीटी एप्लिकेशन पर आपको HD में भोजपुरी फिल्मों और अन्य रीजनल कॉन्टेंट आसानी से मिल जाएगा। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव समेत यहां आपको भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार्स की फिल्में और सीरीज मिल जाएंगी।

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6. MX प्लेयर

भोजपुरी और अन्य रीजनल कॉन्टेंट पसंद करने वालों के लिए MX प्लेयर शुरू से ही पहली पसंद रहा है। सब्सक्रिप्शन के नाम पर लगभग फ्री लेकिन कॉन्टेंट को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला यह ओटीटी प्लेटफॉर्म अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखता है।

7. जियो सिनेमा

जिस तरह एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसी तरह जियो के यूजर्स भी इस एप्लिकेशन पर मुफ्त में फिल्में और शोज एन्जॉय कर सकते हैं।

Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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