8.2/10 रेटिंग वाली साउथ की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म देखी क्या? सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं रीकमंड
OTT Thriller Movie: अमेजन प्राइम वीडियो पर एक ऐसी फिल्म स्ट्रीम कर रही है जो सोशल मीडिया पर 9 साल के बाद भी ट्रेंड कर रही है। ये एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है।
अगर आप ऐसी एक्शन फिल्मों से ऊब चुके हैं, जिनमें सुपरहीरो जैसी पुलिस दो-चार डायलॉग और कुछ स्लो-मोशन सीन्स के दम पर बड़े से बड़ा केस सुलझा लेती हैं? हां! तो साउथ की ये एक्शन थ्रिलर फिल्म आपके लिए बेस्ट है। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि पुलिस के लिए किसी केस को सुलझाना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहां न कोई चमत्कार होता है और न ही पुलिस को आसानी से सारे जवाब मिल जाते हैं। हर सुराग के पीछे लंबी जांच, मेहनत और कई बार जान जोखिम में डालने की नौबत आती है।
क्या है इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम?
एच. विनोद के निर्देशन में बनी इस फिल्म का नाम ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’ (Theeran Adhigaaram Ondru) है। फिल्म की कहानी डीएसपी धीरन थिरुमारन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें तमिलनाडु में हाईवे के आसपास होने वाली खौफनाक डकैतियों के मामलों की जांच सौंपी जाती है। अपराधियों का तरीका बेहद बेरहम होता है। वे रात के अंधेरे में सुनसान घरों में घुसते हैं, परिवार के लोगों की हत्या करते हैं और लूटपाट करने के बाद गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाते हैं खून से सने घर और ऐसे सवाल, जिनका जवाब पुलिस के पास नहीं होता।
फिर इस तरह आगे बढ़ती है फिल्म की कहानी
शुरुआत में पुलिस को लगता है कि इन वारदातों के पीछे कोई स्थानीय गिरोह हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, मामला और उलझता जाता है। अपराधियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिलता और पुलिस के सामने यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं। फिर धीरे-धीरे धीरन को पता चलता है कि यह कोई साधारण गिरोह नहीं है और यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने के लिए न सिर्फ कई साल पुराने मामलों को खंगालना पड़ता है, बल्कि अनजान जगहों, अलग-अलग भाषाओं और मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है।
आखिर यह फिल्म इतनी खास क्यों है?
इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें पुलिस को किसी सुपरहीरो की तरह नहीं दिखाया गया है। यहां अपराध सुलझाने के लिए लंबी जांच करनी पड़ती है। पुलिस अधिकारी पुराने रिकॉर्ड देखते हैं, फिंगरप्रिंट्स का मिलान करते हैं, गवाहों से पूछताछ करते हैं और छोटी-छोटी जानकारियों को जोड़कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बार एक सुराग मिलने में महीनों लग जाते हैं। कभी प्रशासनिक परेशानियां सामने आती हैं, तो कभी भाषा और दूरी जांच को मुश्किल बना देती हैं।
कार्थी ने अपने अभिनय से जीता दिल
डीएसपी धीरन के किरदार में कार्थी बेहद शानदार लगते हैं। वह एक ऐसे पुलिस अधिकारी का किरदार निभाते हैं, जो अपने काम को लेकर गंभीर है और अपराधियों को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कार्थी सिर्फ एक्शन सीन में ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि जांच के दौरान होने वाली मानसिक थकान, तनाव और जिम्मेदारी को भी बखूबी दिखाते हैं। उनका अभिनय कहीं भी जरूरत से ज्यादा फिल्मी नहीं लगता। यही वजह है कि उनका किरदार वास्तविक पुलिस अधिकारी जैसा महसूस होता है।
विलेन को देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे
फिल्म में अभिमन्यु सिंह ने अपराधी गिरोह के सरगना ओमा का किरदार निभाया है। उनका किरदार बेहद क्रूर और डरावना है। खास बात यह है कि उन्हें खतरनाक दिखाने के लिए लंबे-लंबे डायलॉग या जरूरत से ज्यादा ड्रामा नहीं किया गया है। उनकी मौजूदगी ही दर्शकों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। फिल्म में जब भी उनका सामना पुलिस से होता है, तनाव अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि उनका किरदार लंबे समय तक याद रहता है।
बैकग्राउंड म्यूजिक
फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार है। कई सीन्स में बिना ज्यादा डायलॉग्स के भी तनाव महसूस होता है। खासकर जब पुलिस अपराधियों के करीब पहुंचती है, तब बैकग्राउंड स्कोर कहानी का रोमांच बढ़ा देता है।
फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है
फिल्म के शुरुआती 20-30 मिनट बोरिंग लग सकते हैं। दरअसल, शुरुआत में थोड़ा रोमांस दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही मुख्य जांच शुरू होती है, फिल्म की तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद कहानी में लगातार ट्विस्ट आते हैं और अपराधियों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिशें आपको बांधे रखती हैं।
आखिर क्यों देखनी चाहिए ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’?
अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जिनमें अपराध की जांच धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, हर सुराग का महत्व होता है और कहानी में बेवजह का ड्रामा नहीं किया जाता, तो ‘थीरन अधिगारम ओंड्रू’ जरूर देखनी चाहिए। यह उन फिल्मों में से है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में बनी रहती हैं। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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