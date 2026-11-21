OTT: सस्पेंस से भरी ये 6 थ्रिलर फिल्में और सीरीज हैं मस्ट वॉच, मिली हैं शानदार IMDb रेटिंग
OTT Weekend Watch: अगर आप थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के शौकीन हैं तो हम आपको 6 ऐसी फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो आप इस वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं।
इस वीकेंड पर अगर आप कुछ थ्रिलर फिल्में देखना चाहते हैं तो हम आपको 6 फिल्मों और सीरीज के नाम बता रहे हैं जो आप ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं। इन फिल्मों की आईएमडीबी रेटिंग्स भी अच्छी हैं। आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में।
1.ऑब्सेशन
IMDb रेटिंग: 7.8
OTT: जियो हॉटस्टार
फिल्म के बारे में: ये एक अमेरिकी सुपरनेचुरल हॉरर-थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो 'वन विश विलो' से निकी के प्यार की इच्छा जाहिर करता है। बेयर की ये इच्छा तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब निकी ऑब्सेस्ड हो जाती है। इस फिल्म की हिंदी डबिंग वरुण धवन और कृति सेनन ने की है।
2.येलोजैकेट्स
IMDb रेटिंग: 7.7
OTT: जियो हॉटस्टार
सीरीज के बारे में: ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सर्वाइवल सीरीज है। सीरीज की कहानी एक हाई स्कूल गर्ल्स सॉकर टीम के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के इर्द-गिर्द घूमती है। इस दुर्घटना में केवल एक लड़की बचती है जो कनाडा के घने और सुनसान जंगलों में जीवन जीने की कोशिश करती है। इस सीरीज का चौथा सीजन हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुआ है। अभी चौथे सीजन का पहला एपिसोड ही रिलीज किया गया है।
3. द ब्लू रोड
IMDb रेटिंग: 7.4
OTT: नेटफ्लिक्स
सीरीज के बारे में: ये एक साउथ कोरियन-जापानी क्राइम थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की कहानी दो देशों के बॉर्डर पर होने वाली क्रूर हत्याओं और एक सीरियल किलर की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है।
4. गोलम
IMDb रेटिंग: 7.2
OTT: प्राइम वीडियो
फिल्म के बारे में: ये मलयालम भाषा की एक कॉप ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक आईटी कंपनी के एमडी की रहस्यमयी मौत के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म को समजाद पीएस ने डायरेक्ट किया है।
5. इनकार
IMDb रेटिंग: 6.1
OTT: जियो हॉटस्टार
फिल्म के बारे में: इनकार एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म हाल ही में जियो हॉटस्टार पर जोड़ी गई है। फिल्म की कहानी कॉर्पोरेट जगत की राजनीति, महत्वाकांक्षा और यौन उत्पीड़न के इर्द-गिर्द घूमती है। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल और चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आए हैं।
6. ब्लाइंड गेम
IMDb रेटिंग: 5.7
OTT: जी5
फिल्म के बारे में: ये एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अर्जुन रामपाल और प्रियामणि लीड रोल में नजर आए हैं। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई मलयालम थ्रिलर फिल्म 7th Day का अडैप्टेशन है। फिल्म की कहानी मनाली में 5 करोड़ रुपये गायब होने, एक रहस्यमयी मौत और एक निलंबित पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना