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OTT Release: संडे बिंज के लिए 5 बढ़िया शोज और फिल्में; इनमें मिलेगा एक्शन, थ्रिलर और रोमांस

Apr 26, 2026 06:00 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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संडे को बिंज वॉचिंग का प्लान है तो बीते हफ्ते रिलीज हुए कुछ नए शोज और मूवीज पर नजर डाल लीजिए। यहां 5 बढ़िया ऑप्शंस हैं जिनमें क्राइम थ्रिलर, रोमांटिक ड्रामा, ऐक्शन हर जॉनर का एंटरटेनमेंट है।

OTT Release: संडे बिंज के लिए 5 बढ़िया शोज और फिल्में; इनमें मिलेगा एक्शन, थ्रिलर और रोमांस

वीकेंड पर चिल करने का टाइम आ गया है। कड़कड़ाती धूप में बाहर निकले के बजाय घर बैठकर ओटीटी पर कुछ देखना बेस्ट आइडिया है। ऐसे में बीते हफ्ते भागदौड़ में अगर नई रिलीज फिल्में और सीरीज मिस कर दी हों तो यहां लिस्ट देख सकते हैं। इसमें आप वीकेंड की रिवाइंड लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड, एनिमेशन और साउथ की फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको बढ़िया ऑप्शंस मिलेंगे। आपके पास नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार या अमेजन प्राइम कनेक्शन है तो ये ऑप्शंस देख सकते हैं।

24

एक्शन-थ्रिलर देखने का का मन है तो 24 सीरीज देख सकते हैं। यह इसी नाम के अमेरिकी शो का अडैप्टेशन है। शो में अनिल कपूर ATU (एंटी-टेररिस्ट-यूनिट) के चीफ जय सिंह राठौड़ के रोल में हैं। वह मुंबई को एक आतंकवादी हमले से बचाने की कोशिश में हैं। इसमें 24 घंटे की रियल टाइम कहानी है। अनिल कपूर को समय से पहले खतरे को रोना है। शो को 24 अप्रैल से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

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स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम 85

यह स्ट्रेंजर थिंग्स का एनिमेटेड स्पिन-ऑफ है जो नेटफ्लिक्स पर 23 अप्रैल 2026 को आया है। फिल्म की कहानी हॉकिन्स शहर के बैकड्रॉप पर बनी है। 1985 का विंटर सीजन है। इसमें स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 2 और सीजन 3 के बीच की घटनाएं हैं। पहले एपिसोड में बच्चे बर्फ हटाने का काम करने निकलते हैं, तभी एक नया खतरा सामने आता है।

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अनचोजेन

अनजोजेन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसमें 6 एपिसोड्स हैं। शो में रोजी एक स्ट्रिक्ट क्रिश्चन मां है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब सैम नाम का अजनबी उसकी बेटी की जिंदगी बचाता है। ये अजनबी एक भागा हुआ कैदी होता है जो धीरे-धीरे रोजी और उसके पति ऐडम की कमजोरियों का फायदा उठाता है। Unchosen 21 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर आई है।

संतिता

संतिता (Santita) एक मैक्सिकन रोमांटिक ड्रामा है। इसके सात एपिसोड है। सीरीज में मारिया जोस संतिता एक मेडिकल स्टूडेंट थी। एक कार एक्सीडेंट होता है और वह हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ जाती है। वह शादी के दिन अपने मंगेतकर को छोड़कर चली जाती है और लेटर छोड़ देती है। 20 साल बाद वह डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करती है। वह गैरकानूनी तरीके से अबॉर्शन भी करती है। एक दिन एक महिला उससे अबॉर्शन करवाने आती है। वह उसके एक्स की वाइफ होती है। यह 22 अप्रैल को स्ट्रीम हुई है। नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

प्रतिछाया

प्रतिछाया एक मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर है। यह 26 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। 24 अप्रैल से ओटीटी पर आई है। यह एक आईटी प्रोफेशनल की कहानी है जिसे अपने चीफ मिनिस्टर पिता को एक घोटाले में बेगुनाह साबित करने के लिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस सुलझानी है। प्रतिछाया आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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