होली पर परिवार के साथ देखना है कुछ साफ-सुथरा? ये 5 शोज देखकर नहीं होगा पछतावा, IMDb 9.1 तक

Mar 02, 2026 03:14 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
होली पर फैमिली के साथ कुछ साफ-सुधरा और भक्तिमय देखना चाहते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे तो यहां ऐसे 5 सजेशंस हैं जो आपको पसंद आएंगे। कुछ की आईएमडीबी पर रेटिंग 9 से भी ज्यादा है।

होली पर छुट्टियों में परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे में अगर बच्चों और घर के बुजुर्गों के साथ फिल्म देखने का प्लान बने तो कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो आपको सबके सामने शर्मिंदा ना कर दे। ओटीटी प्लैटफॉर्म बोल्ड कॉन्टेंट से भरे पड़े हैं। ऐसे में टॉप 5 ऐसे सजेशंस जो बच्चों का ज्ञान बढ़ाएंगे, बुजुर्गों को पसंद आएंगे और आप भी परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कर सकेंगे।

महावतार नरसिम्हा

महावतार नरसिम्हा अगर अब तक नहीं देख पाई हो तो होली पर देखना बनता है। होली के त्योहार का सीधा संबंध भगवान नरसिम्हा और प्रहलाद की कथा से है।

क्यों देखें: यह फिल्म विशेष रूप से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार पर आधारित है। होली के दिन इसे देखना सबसे ज्यादा रिलीवेंट है। यह मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

IMDb: महावतार नरसिम्हा की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है।

कुरुक्षेत्र

यह नेटफ्लिक्स की पहली भारतीय पौराणिक एनिमेटेड सीरीज है जो हाल ही में रिलीज हुई है।

क्यों देखें: यह महाभारत के 18 दिनों के युद्ध को अलग-अलग योद्धाओं के नजरिए से दिखाती है। इसका एनीमेशन और इमोशनल डेप्थ इसे मस्ट वॉच बनाता है। कुरुक्षेत्र आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

IMDb: कुरुक्षेत्र की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।

3. श्रीमद रामायण

अगर आप पुराने सीरियल वाली सादगी और नई तकनीक का मेल चाहते हैं, तो यह सीरीज बेस्ट है।

क्यों देखें: इसकी कास्टिंग और भगवान राम की मर्यादा का चित्रण बहुत ही सटीक है। इसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। इसे सोनीलिव और एयरटेल एक्सट्रीम पर देख सकते हैं।

IMDb: श्रीमद रामायण की आईएमडीबी रेटिंग 9 है।

4. द लीजेंड ऑफ हनुमान

यह एक शानदार एनिमेटेड सीरीज है जिसके अब तक 5-6 सीजन आ चुके हैं।

क्यों देखें: इसके विजुअल्स और कहानी कहने का तरीका बच्चों और बड़ों दोनों को बांधे रखता है। यह हनुमान जी के महाबली बनने के सफर को बड़े ही आधुनिक तरीके से दिखाती है। इसे आप डिज्नी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

IMDb: आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।

6. रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम

यह 1992 की भारत-जापान की को-प्रोडक्शन वाली क्लासिक एनिमेटेड फिल्म है।

क्यों देखें: भले ही यह पुरानी हो लेकिन आज भी इसे रामायण की सबसे बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म माना जाता है।

IMDb: इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है। इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं।

