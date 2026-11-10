OTT: साल 2026 की 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर फिल्में ये रहीं, सीट से हिलने नहीं देगी कहानी
इस साल शानदार थ्रिलर फिल्में आई हैं। अगर आप भी इस हफ्ते कुछ सस्पेंस से भरा देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। जानिए इस साल की 5 बेस्ट क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्में।
इस साल शानदार फिल्मों का धमाका हुआ है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरी इन फिल्मों ने ऑडियंस को सीट से हिलने भी नहीं दिया। IMDB रेटिंग के मामले में भी ये फिल्में छाई रहीं। किसी की कहानी ने छाप छोड़ी तो कुछ एक्टर्स की परफॉरमेंस जानदार रहीं। अगर आप इस साल आई बेस्ट थ्रिलर फिल्मों को देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। इन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
कर्तव्य
कुछ समय पहले सैफ अली खान की फिल्म कर्तव्य आई थी। इस फिल्म में वो एक पुलिस अधिकारी के किरदार में थे। कहानी के बच्चे की मौत और रूढ़िवादी सोच से जुड़ी हुई है। फिल्म शुरू से लेकर अंत तक एक सस्पेंस से भरी हुई है। सैफ अली खान की परफॉरमेंस को पसंद किया गया था। इस फिल्म से पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। हालांकि, उनके काम को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
गजब रात
हाल में मनोज बाजपाई की एक फिल्म आई है जिसका नाम है गजब रात। फिल्म की कहानी एक रात और एक लड़की के इर्दगिर्द घूमती है। कुछ लोग उस लड़की की मारना चाहते हैं। मनोज बाजपाई का किरदार एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का है लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढती है ये उए पुलिस वाला एक नेक दिल इंसान बन जाता है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है।
बबिता सिंह रिपोर्टिंग
प्राइम वीडियो पर हाल में एक फिल्म आई थी बबिता सिंह रिपोर्टिंग। ये एक महिला पुलिसकर्मी की कहानी है। ओस फिल्म में बबिता के एक बचपन के दोस्त बंसी का मर्डर हो जाता है। बबिता उसके कातिल का पता लगाने की कोशिश में लग जाती है। फिल्म की कहानी सीट से बांधे रखेगी। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
गांधारी
तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी की कहानी ऑडियंस को पसंद आई थी। ये फिल्म एक ऐसी महिला की थी जो अपनी बेटी के अपहरण के बाद अंधी हो जाती है। वो बेटी की तलाश करती है और मानव तस्करी करने वालों तक पहुंच जाती है। इस एक्शन क्राइम थ्रिलर की कहानी प्रभाव छोड़ने वाली थी। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
मर्दानी 3
रानी मुखर्जी एक बार फिर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी राव बनकर थिएटर पर लौटीं थीं। फिल्म में उनकी छाप छोड़ने वाली परफॉरमेंस थी। शिवानी ऐसे बच्चों की तलाश करती है जो अचानक गायब हो रहे हैं। बाद में उसकी तलाश एक गैंग तक पहुंचती है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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