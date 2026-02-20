ओटीटी पर आ गया फ्रेश माल; चेक करें थ्रिलर, कॉमेडी, लव स्टोरी और फैमिली मूवी के टॉप 5 सजेशंस
इस वीक आपको एंटरटेन करने ओटीटी पर नया माल आ चुका है। अगर आप लव स्टोरी, कॉमेडी, फैमिली फिल्म या थ्रिलर की तलाश में हैं तो यहां आपके लिए 5 ऑप्शंस हैं।
वीकेंड शुरू हो चुका है और आपने भी घर बैठकर ओटीटी और चिल करने का फैसला किया है तो रेडी रहिए। इस वीकेंड और आने वाले वीक आपके लिए कुछ बढ़िया ऑप्शंस हैं। इनमें से कुछ आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए धांसू ऑप्शन हैं। साथ ही कुछ रोमांटिक देखना हो तो कार्तिक आर्यन भी तू मेरा मैं तेरी... के साथ ओटीटी पर आ चुके हैं।
1. केनेडी
अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में थी। राहुल भट्ट और सनी लियोन स्टारर यह एक नॉर थ्रिलर है या जिसे डार्क थ्रिलर भी कहते हैं है। कहानी एक करप्ट पुलिस अफसर की है जो कि लोगों के लिए मर चुका है लेकिन करप्ट पुलिस वालों के लिए काम करता है। अगर आपको डार्क और इंटेंस फिल्में पसंद हैं, तो इसे मिस न करें। केनेडी 20 फरवरी को रिलीज हो रही है। केनेडी आप जी5 पर देख सकते हैं।
2. तू मेरी मैं तेरा...
कुछ हल्का-फुल्का रोमांटिक देखना चाहते हैं तो तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी देख सकते हैं। रोमांस और कॉमेडी के शौकीनों के लिए कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की यह मूवी एक परफेक्ट ट्रीट है। एक क्रूज शिप पर सेटअप की यह कहानी एक वेडिंग प्लानर और एक नॉवेलिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है। यह मूवी आप परिवार के साथ देख सकते हैं। मूवी अमेजन प्राइम पर आ चुकी है।
3. लकी द सुपरस्टार
लकी द सुपरस्टार एक फीलगुड मूवी है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। यह तमिल, तुलेगी, कन्नड़, बंगाली, मराठी और हिंदी में उपलब्ध है। फिल्म में हीरो एक सड़क के कुत्ते को उसके घर तक पहुंचाने के लिए निकलता है और रास्ते में कुछ दिलचस्प घटनाएं होती हैं। इसकी रिलीज डेट 20 फरवरी है। मूवी बच्चों को पसंद आएगी इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं।
4. चाता पाचा
यह एक मलयालम एक्शन कॉमेडी है। कई भाषाओं सहित हिंदी में उपलब्ध। कहानी कुछ इस तरह है कि कुछ दोस्तों का ग्रुप एक लोकल फाइट क्लब शुरू करता है। ये लोग फेमस हो जाते हैं फिर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर दिक्कतें आती हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।
5. कोहरा
कोहरा 11 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। यह वेब शो है। अगर अभी तक आपको यह फिल्म देखने का वक्त नहीं मिला तो इस वीकेंड देख सकते हैं। यह हिंदी क्राइम थ्रिलर है जिसमें मोना सिंह, बरुन सोबती और रणविजय सिंघा ने दमदार एक्टिंग की है। इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
