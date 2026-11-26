OTT: 'ओ साथी रे' से फिर दिल तोड़ने लौट रहे हैं इम्तियाज अली, जानें कब और कहां देख पाएंगे ये सीरीज
अगर आप इम्तियाज अली के फैन हैं तो जल्द ही आपके लिए नेटफ्लिक्स पर एक रोमांटिक सीरीज रिलीज होने वाली है। इस सीरीज को इम्तियाज अली ने प्रोड्यूस किया है। वहीं, इम्तियाज अली के भाई आरिफ अली ने सीरीज को डायरेक्ट किया है।
इम्तियाज अली जब भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं, फैंस की उस प्रोजेक्ट से उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं। रोमांटिक कंटेंट को अलग-अलग रूप में जिस तरह इम्तियाज अली ने दर्शकों को परोसा है, वो उन्हें खास बनाता है। अब इम्तियाज अली एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें वो प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं। इस सीरीज का नाम है ‘ओ साथी रे’। इम्तियाज अली के भाई आरिफ अली ने सीरीज को डायरेक्ट किया है।
एक बार फिर रुलाने लौट रही इम्तियाज अली और अविनाश तिवारी की जोड़ी
'ओ साथी रे' के साथ इम्तियाज अली और अविनाश तिवारी की जोड़ी भी वापसी करने जा रही है। इससे पहले इम्तियाज अली और अविनाश तिवारी लैला मजनू में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म में भी इम्तियाज अली को-प्रोड्यूसर थे। लैला मजनू में अविनाश तिवारी ने अपनी एक्टिंग से जनता को रुलाया था।
अविनाश तिवारी के साथ नजर आएंगी आदिति राव हैदरी
अब 'ओ साथी रे' में एक बार फिर अविनाश तिवारी अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना फैन बनाने आ रहे हैं। सीरीज का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उससे साफ है कि एक बार फिर अविनाश तिवारी अपने फैंस को अपनी एक्टिंग से रुलाने आ रहे हैं। इस सीरीज में अविनाश तिवारी के साथ अदिति राव हैदरी नजर आएंगी। इसके अलावा सीरीज में अर्जुन रामपाल नजर आएंगे।
कब और कहां रिलीज हो रही सीरीज?
इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यूट्यूब पर ट्रेलर रिलीज के साथ कैप्शन लिखा गया- क्या प्यार हमेशा बराबर होता है? या होता है प्यार किसी को कम किसी को ज्यादा? ओ साथी रे देखिए 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर।
इम्तियाज अली के बारे में
ओ साथी रे ट्रेलर में क्या-क्या दिखा?
सीरीज के ट्रेलर से साफ है कि ये एक लव ट्रायंगल वाली सीरीज होने वाली है। अविनाश तिवारी और अदिति राव हैदरी के जीवन में तीसरे आदमी, अर्जुन रामपाल के आने के बाद दरार आने लगती है। अविनाश तिवारी का दिल टूट जाता है। अदिति राव हैदरी और अविनाश एक-दूसरे से तलाक लेने का फैसला लेते हैं। नीचे देखें सीरीज का ट्रेलर-
ओ साथी रे का ट्रेलर देख क्या बोले यूट्यूब यूजर्स?
इस ट्रेलर पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आई है। एक यूजर ने लिखा- इम्तियाज अली को अविनाश तिवारी से कुछ तो दिक्कत है। कभी उसे हैप्पी एंडिंग दे दो सर। एक ने लिखा- अविनाश तिवारी और इम्तियाज अली की जोड़ी वापसी करने जा रही है, वो भी ऐसे। रोने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। एक ने कहा- अर्जुन रामपाल एक पुरानी वाइन की तरह हैं। एक ने कहा- अविनाश की आंखों का दर्द साफ दिख रहा है। एक ने कहा- भाई ट्रेलर में अविनाश तिवारी ने ऐसा हाल कर दिया है, सीरीज में क्या ही होगा। एक ने कहा- कुछ डायरेक्टर्स फिल्में बनाते हैं…इम्तियाज अली आपको वो महसूस करवा देते हैं जो आपको पता भी नहीं है कि आप महसूस कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना