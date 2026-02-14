O Romeo OTT Release: जानिए शाहिद कपूर की इस फिल्म को OTT पर कब और कहां देख सकेंगे
O Romeo OTT Release: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। अब इस फिल्म को OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जानिए शाहिद की ये फिल्म OTT पर कब और कहां देखी जा सकती है।
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियोओ बॉक्स ऑफिस पर अपनी ओपनिंग कर चुकी है। फिल्म की शुरुआत धीमी जरूर हुई लेकिन वैलेंटाइन वीकेंड से मेकर्स को उम्मीदें होंगी। फिल्म की कहानी और एक्टर्स की शानदार परफॉरमेंस ने ऑडियंस पर छाप छोड़ दी है। इस वीकेंड कमाई में इजाफा होना तय समझा जा रहा है। इस बीच फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी भी सामने आ गई है। ओ रोमियो अप्रैल में इस OTT प्लेटफार्म पर रिलीज की जा सकती है। फिल्म को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की OTT रिलीज डेट
फिल्म के पोस्टर पर पहले ही ये जानकारी दे दी गई थी कि इसके स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेजन प्राइम वीडियो है। किसी भी फिल्म को थिएटर से OTT पर पहुंचने के लिए 45 से 60 दिनों का समय लगता है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये फिल्म अप्रैल 2026 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। ओ रोमियो को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ तीन फिल्मों हैदर, कमीने और रंगून में काम कर चुके थे। इन सभी फिल्मों ने शाहिद कपूर के एक्टिंग टैलेंट को दुनिया के सामने शानदार तरीके से पेश किया।
फिल्म की कास्ट से इम्प्रेस हुई ऑडियंस
13 फरवरी को रिलीज हुई शाहिद कपूर की ओ रोमियो में तृप्ति डिमरी, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और अविनाश तिवारी जैसे शानदार एक्टर्स नजर आए हैं। फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस ने ओ रोमियो को शानदार बताया है।
ओ रोमियो का ओपनिंग डे कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ने अपने ओपनिंग वाले दिन धीमी शुरुआत करते हुए सिर्फ 8.5 करोड़ की कमाए हैं। वहीं ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक ये फिल्म वैलेंटाइन वीकेंड यानी आज शनिवार और रविवार को शानदार कलेक्शन कर सकती है। हालांकि, रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच का असर कमाई पर दिख सकता है।
शाहिद कपूर की फिल्में
बता दें, कबीर सिंह के बाद शाहिद कपूर की फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पाई है। उनकी फिल्म जर्सी, ब्लडी डैडी, देवा बॉक्स ऑफिस पर फीकी रही। हालांकि कृति सेनन के साथ उनकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ने अच्छा बिजनेस किया था। ऐसे में ओ रोमियो से एक्टर को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा शाहिद अपनी वेब सीरीज फर्जी सीजन 2 से OTT पर वापसी करने वाले हैं। ओ रोमियो ने अभी तक कुल 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। अब इस वीकेंड से उम्मीदें हैं।
