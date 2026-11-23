इस हफ्ते ओटीटी पर कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने के लिए तैयार है। इस लिस्ट में क्राइम, थ्रिलर, रोमांस और भक्ति से भरपूर 11 फिल्में शामिल हैं।

OTT Release This Week: ओटीटी लवर्स के लिए नवंबर का महीना बेहद खास रहा है। ओटीटी लवर्स को हमेशा ही नई फिल्मों और सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में नवंबर का आखिरी हफ्ता भी धमाकेदार होने वाला है। इस हफ्ते ओटीटी पर कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज होने के लिए तैयार है। इस लिस्ट में क्राइम, थ्रिलर, रोमांस और भक्ति से भरपूर 11 फिल्में-सीरीज शामिल हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं 23 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट पर...

'द ट्रायल्स ऑफ कैरेन रीड' (The Trials of Karen Read) (डॉक्यूमेंट्री/क्राइम) 'द ट्रायल्स ऑफ कैरेन रीड' नेटफ्लिक्स की एक सच्ची अपराध घटना पर बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। इसका ट्रेलर 9 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। यह सीरीज बोस्टन पुलिस अधिकारी जॉन ओ'कीफ की मौत से जुड़े बहुचर्चित मुकदमों और कथित साजिशों पर आधारित है। नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज 23 नवंबर को स्ट्रीम हो रही है।

'ब्लेड रनर 2099' (Blade Runner 2099) (साइंस-फाई वेब सीरीज) 'ब्लेड रनर 2099' एक साइंस-फाई वेब सीरीज है। इसे आप 25 नवंबर, 2026 से Prime Video पर देख सकते हैं। 'ब्लेड रनर 2099' की कहानी ब्लेड रनर 2049 की घटनाओं के 50 साल बाद के लॉस एंजिल्स में घटती है, जहां एक भागे हुए कोरा (हंटर शेफर) और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे रेप्लिकेंट ओलवेन (मिशेल यो) मिलकर एक ऐसे रहस्य और फरार हुए लोगों का का पता लगाते हैं जो शहर को तबाह कर सकता है। यह आठ एपिसोड की विज्ञान कथा मिनी सीरीज 25 नवंबर 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होने वाली है।

'वे ऑफ द वॉरियर किड' (Way of the Warrior Kid) (ड्रामा फिल्म) 'वे ऑफ द वॉरियर किड' Jocko Willink द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जो मार्क नाम के एक लड़के के आत्मविश्वास और अनुशासन के दम पर एक 'योद्धा' बनने की यात्रा को दर्शाती है। इस कहानी पर आधारित क्रिस प्रैट (Chris Pratt) अभिनीत फिल्म भी 25 नवंबर 2026 को Apple TV पर रिलीज होने जा रही है।

'द हंटिंग वाइव्स सीजन 2' (The Hunting Wives Season 2) (ड्रामा/थ्रिलर सीरीज) 'द हंटिंग वाइव्स सीजन 2'के सीजन 2 में सोफी (ब्रिटनी स्नो) और मार्गो (मालिन एकरमैन) के बीच तनाव और दूरी दिखती है, लेकिन पुराने राज और नए दुश्मन उन्हें फिर से एक साथ आने पर मजबूर कर देते हैं। यह सीजन 26 नवंबर 2026 को Netflix पर रिलीज होने वाला है। ये एक क्राइम ड्रामा/थ्रिलर सीरीज है।

'स्वीटपी सीजन 2' (Sweetpea Season 2) (थ्रिलर/ड्रामा सीरीज) 'स्वीटपी सीजन 2' की कहानी सीजन 1 के खूनी अंत के बाद आगे बढ़ती है, जहां एला पर्नेल का किरदार रियानॉन लुईस एक शर्मीली लड़की से बेबाक कातिल के रूप में अपनी नई ताकत को पहचानती है। उसकी हत्याओं की लिस्ट बढ़ती जाती है, जबकि एक नकलची हत्यारा (कॉपीकैट किलर) उसे बेनकाब करने की धमकी देता है। ये सीरीज 26 नवंबर 2026 को JioHotstar पर रिलीज होने वाली है। ये एक थ्रिलर/ड्रामा सीरीज है।

'दृश्यम 3' (Drishyam 3) (थ्रिलर/ड्रामा सीरीज) सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कॉन्क्लूजन' ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जो लोग भी ये क्राइम थ्रिलर सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, वो अब इसे घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं।

'ढाई चाल' (Dhai Chaal) (हिंदी वेब सीरीज) 'ढाई चाल' नवीन चौधरी द्वारा लिखा गया एक हिंदी पॉलिटिकल थ्रिलर उपन्यास है। यह कहानी धर्म, जाति, मीडिया और राजनीति के गठजोड़ के साथ-साथ छात्र राजनीति के पुराने किस्सों और सत्ता के खेल को उजागर करती है। ये हिंदी वेब सीरीज 27 नवंबर, JioHotstar पर आ रही है।

'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) (आध्यात्मिक फिल्म) 'हनुमान अंश' एक हिंदी फिल्म है, जो बाबा नीम करौली महाराज के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। इसका निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है और यह 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी। वहीं, अब इसे आप 27 नवंबर से SonyLIV पर देख सकते हैं।

'एलन कैर की ग्रेट बिग बकेट लिस्ट' (Alan Carr's Great Big Bucket List) 'एलन कैर की ग्रेट बिग बकेट लिस्ट' एक ब्रिटिश कॉमेडी-एडवेंचर सीरीज है, जिसमें मशहूर कॉमेडियन एलन कैर और उनके साथी कॉमेडियन नॉर्दर्न लाइट्स देखने, बंजी जंपिंग और शार्क के साथ तैरने जैसी विभिन्न बकेट लिस्ट का खुद अनुभव लेकर उनका मजाकिया 'रोड-टेस्ट' करते हैं। यह चार एपिसोड की सीरीज है, जो 27 नवंबर से Amazon Prime Video पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है।

'सैलिश के क्रिसमस के 12 खेल' (Salish's 12 Games of Christmas)

'सैलिश के क्रिसमस के 12 खेल' एक आगामी हॉलिडे रियलिटी-कॉम्पिटिशन स्पेशल शो है। इस शो में सैलिश मैटर (Salish Matter) और उनके सात करीबी दोस्त क्रिसमस के ढेर सारे तोहफों को जीतने के लिए 12 मजेदार चुनौतियों में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके बीच एक 'इम्पोस्टर' (धोखेबाज) छिपा होता है जो खेल को खराब करने और तोहफे चुराने की कोशिश करता है। ये शो 28 नवंबर से Netflix पर आएगा।