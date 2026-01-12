Hindustan Hindi News
अब ओटीटी पर रिलीज होगी यह मिस्ट्री-हॉरर फिल्म, होश उड़ा देगा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार

संक्षेप:

सोनाक्षी सिन्हा की यह दमदार फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म में कई परतें हैं जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। जानिए घर बैठे कैसे फ्री में कर सकते हैं एन्जॉय।

Jan 12, 2026 07:29 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
कुश सिन्हा के निर्देशन में बनी मिस्ट्री हॉरर फिल्म 'निकिता रॉय' फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। सोनाक्षी सिन्हा, सुहैल नय्यर, अर्जुन रामपाल और परेश रावल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म जुलाई 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए दर्शकों को काफी इंतजार करना पड़ा। फिल्म को बनाने में तकरीबन 25 करोड़ रुपये की लागत आई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह अपनी लागत नहीं निकाल पाई, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन के लिए क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की थी।

कहां देखें सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय?

फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो आप यह फिल्म घर बैठे फ्री में अपने मोबाइल फोन या स्मार्ट टीवी पर एन्जॉय कर सकते हैं। बात फिल्म की कहानी की करें तो एक ऐसी दुनिया में जहां तर्क और यकीन के बीच गहरी खाई है, निकिता रॉय इन दोनों के बीच की धुंधली लकीर पर चलती है— धोखे, डर और अलौकिक साजिशों के खौफनाक जाल से गुजरती है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर और सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट वाली फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपके लिए है।

ओटीटी रिलीज पर क्या बोलीं सोनाक्षी सिन्हा?

फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, "शुरू से ही निकिता मुझे बहुत रियल लगी। वह नुकसान, कन्फ्यूजन और बहुत सारे अनसुलझे सवालों से जूझ रही है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती रहती है। जो बात मेरे जेहन में रह गई, वह थी उसकी खामोश ताकत, ऐसी ताकत जिसे पावरफुल होने के लिए जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। कुश के डायरेक्शन ने मुझे उन खामोशियों और भावनाओं को एक्सप्लोर करने की जगह दी। मैं जियो हॉटस्टार पर फिल्म के प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हूं, जो मुझे बहुत बड़ी ऑडियंस से जुड़ने का एक मौका देता है।"

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
