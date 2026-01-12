अब ओटीटी पर रिलीज होगी यह मिस्ट्री-हॉरर फिल्म, होश उड़ा देगा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार

संक्षेप: सोनाक्षी सिन्हा की यह दमदार फिल्म अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म में कई परतें हैं जो आपको लगातार सोचने पर मजबूर करती रहती हैं। जानिए घर बैठे कैसे फ्री में कर सकते हैं एन्जॉय।

कुश सिन्हा के निर्देशन में बनी मिस्ट्री हॉरर फिल्म 'निकिता रॉय' फाइनली ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। सोनाक्षी सिन्हा, सुहैल नय्यर, अर्जुन रामपाल और परेश रावल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म जुलाई 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए दर्शकों को काफी इंतजार करना पड़ा। फिल्म को बनाने में तकरीबन 25 करोड़ रुपये की लागत आई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह अपनी लागत नहीं निकाल पाई, लेकिन फिल्म की कहानी और डायरेक्शन के लिए क्रिटिक्स ने इसकी तारीफ की थी।

कहां देखें सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय? फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। अगर आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो आप यह फिल्म घर बैठे फ्री में अपने मोबाइल फोन या स्मार्ट टीवी पर एन्जॉय कर सकते हैं। बात फिल्म की कहानी की करें तो एक ऐसी दुनिया में जहां तर्क और यकीन के बीच गहरी खाई है, निकिता रॉय इन दोनों के बीच की धुंधली लकीर पर चलती है— धोखे, डर और अलौकिक साजिशों के खौफनाक जाल से गुजरती है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर और सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट वाली फिल्में पसंद हैं तो यह फिल्म आपके लिए है।