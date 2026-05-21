13 फिल्में और सीरीज, 21 और 22 मई के दिन ओटीटी और थिएटर्स में मचने वाला है धमाल

New OTT & Theater Release: 21 मई और 22 मई के दिन ओटीटी और थिएटर में एक या दो नहीं, 13 फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं। यहां देखिए लिस्ट।

अगर आप इस वीकेंड घर पर बैठकर या सिनेमाघरों में कुछ धमाकेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस हफ्ते मनोरंजन का जबरदस्त धमाका होने जा रहा है। 21 मई और 22 मई को थिएटर के साथ-साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। यहां रही लिस्ट।

ओटीटी रिलीज 1. द बरोस (The Boroughs) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 21 मई, 2026

जॉनर: हॉरर और इमोशनल ड्रामा

कहानी: इस फिल्म की कहानी सैम (अल्फ्रेड मोलिना) नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है। सैम रिटायर होने के बाद एक शांत जगह पर रहने चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर कोई भूतिया या रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है।

क्यों है अलग: इसकी खास बात ये है कि इसमें आमतौर पर दिखने वाले भूतिया शो की तरह कॉलेज के बच्चे या तांत्रिक नहीं हैं, बल्कि बुजुर्ग लोग हैं जो अपने डर, अकेलेपन और जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं।

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2. सिस्टम (System) ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर: कोर्टरूम ड्रामा

कहानी: अश्विनी अय्यर तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में हैं। सोनाक्षी ने नेहा राजवंश नाम की एक अमीर सरकारी वकील का किरदार निभाया है। नेहा पर अपने पिता के बड़े लीगल एम्पायर में अपनी जगह पक्की करने का दबाव है, जिसके लिए उसे लगातार 10 केस जीतने ही होंगे।

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3. बर्राब्रावा सीजन 2 (Barrabrava Season 2) ओटीटी: प्राइम वीडियो

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर: एक्शन और क्राइम ड्रामा

कहानी: अर्जेंटीना के खतरनाक फुटबॉल गुंडों (हूलिगन्स) की ये कहानी अब दूसरे सीजन में और भी खतरनाक हो गई है। एल पोलाको नाम का गुंडा अब अपने ग्रुप का नया लीडर बन चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब उसका अपना सगा भाई सीजर उसके खिलाफ खड़ा है। दो भाई जो कभी एक-दूसरे की जान हुआ करते थे, अब सत्ता की गद्दी के लिए आमने-सामने हैं।

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4. लेडीज फर्स्ट (Ladies First) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर (Category): कॉमेडी और सोशल सटायर

कहानी: थिया शकरॉक के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म मजेदार और अनोखी सोच पर आधारित है। इसमें एक बड़ा बिजनेसमैन एक सुबह सोकर उठता है तो देखता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब इस नई दुनिया में महिलाओं का राज है और मर्द वैसे ही रहते हैं जैसे हमारे समाज में औरतें रहती आई हैं। हंसी-मजाक के साथ यह फिल्म समाज की सोच पर गहरी चोट करती है।

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5. मधुविधु (Madhuvidhu) ओटीटी: सोनी लिव

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर: रोमांटिक-कॉमेडी

कहानी: ये मलयालम फिल्म है। इसमें 'अम्मु' नाम के एक सीधे-साधे लड़के की कहानी दिखाई गई है जो एक रूढ़िवादी परिवार से है। अंधविश्वास और अजीबो गरीब स्थानीय मान्यताओं के चक्कर में उसकी शादी नहीं हो पा रही है। वो दुल्हन ढूंढने के लिए परेशान है। फिल्म में हंसी-मजाक के जरिए छोटे शहरों में शादी-ब्याह को लेकर फैले अंधविश्वास पर बात की गई है।

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6. सतरंगी: बदले का खेल (Satrangi: Badle Ka Khel) ओटीटी: जी5 (ZEE5)

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर: क्राइम, रिवेंज थ्रिलर

कहानी: यह सीरीज बबलू महतो नाम के एक लोक कलाकार की है। उसे न चाहते हुए भी अपने स्वर्गीय पिता की विरासत को संभालना पड़ता है, लेकिन उसका असली मकसद एक बेहद शक्तिशाली और रसूखदार परिवार से अपना बदला लेना होता है। इस शो में आपको देसी लोक संस्कृति के साथ-साथ गैंगवार और खूनी खेल देखने को मिलेगा।

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7. मेटिंग सीजन (Mating Season) ओटीटी: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर: एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी

कहानी: इसमें जंगल के जानवरों को दिखाया गया है जो ब्रीडिंग सीजन के दौरान अजीबोगरीब और मजेदार तरीके से रोमांस करने और जिंदा रहने की कोशिशों में जुटे हैं। ध्यान रहे, यह बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़ों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है।

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8. स्काईमेड सीजन 4 (SkyMed Season 4) ओटीटी: जियोहॉटस्टार

रिलीज डेट: 22 मई, 2026

जॉनर: मेडिकल रेस्क्यू ड्रामा एक्शन

कहानी: 'स्काईमेड' अपने चौथे सीजन के साथ वापस आ गया है। ये सीरीज उन एयर एम्बुलेंस क्रू की जिंदगी पर आधारित है जो आसमान में खतरनाक रेस्क्यू मिशन पूरे करते हैं। शो में जांबाजी के साथ-साथ इन जाबाजों की पर्सनल लाइफ के तनाव और इमोशन्स को भी बखूबी दिखाया गया है।

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थिएटर रिलीज 1. दृश्यम 3 (Drishyam 3) रिलीज डेट: 21 मई 2026

जॉनर: सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री और पारिवारिक ड्रामा

कहानी: एक बार फिर जॉर्जकुट्टी अपने परिवार को बचाने के लिए कानून से लोहा लेता नजर आएगा। सालों पुराने उस कत्ल का राज छिपाने की वजह से पूरा परिवार आज भी डर-डर कर जी रहा है। इसी बीच खाकी वर्दी वाले कुछ नए और पुख्ता सुराग हाथ लगने का दावा करते हुए इस केस को दोबारा खोल देते हैं, जिससे इस परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

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2. चांद मेरा दिल (Chand Mera Dil) रिलीज डेट: 22 मई 2026

जॉनर: लव स्टोरी और म्यूजिकल ड्रामा

कहानी: यह फिल्म आरव और चांदनी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका प्यार कॉलेज के दिनों में परवान चढ़ता है। हालांकि, पढ़ाई खत्म होने के बाद जब असल जिंदगी की परेशानियां और जिम्मेदारियां सामने आती हैं, तो उनका यह खूबसूरत रिश्ता बिगड़ने लगता है।

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3. तीसरी बेगम (Teesri Begum) रिलीज डेट: 22 मई 2026

जॉनर: सोशल ड्रामा और वीमेन एम्पावरमेंट

कहानी: यह दास्तान पूजा नाम की एक सीधी-सादी लड़की की है, जो बब्बन खान के मीठे वादों और फरेब का शिकार होकर उसकी जिंदगी में तीसरी औरत बनकर कदम रखती है। शादी के बाद जब उसे इस नरक जैसी जिंदगी का अहसास होता है, तो वहां से भागने में बब्बन की दूसरी बीवी उसका साथ देती है।

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4. स्टार वॉर्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) रिलीज डेट: 22 मई 2026

जॉनर: साई-फाई और स्पेस एडवेंचर

कहानी: ओटीटी की दुनिया में तहलका मचाने वाली ये मशहूर सीरीज अब एक फिल्म के रूप में दर्शकों के सामने आ रही है। इसमें ब्रह्मांड के सबसे जांबाज बाउंटी हंटर और सबके चहेते छोटे ग्रोगु के नए मिशन पर जाने और आकाशगंगा के सबसे क्रूर खलनायकों से लड़ने की कहानी दिखाई गई है।

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5. सितंबर 21 (September 21) रिलीज डेट: 22 मई 2026

जॉनर: सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री

कहानी: पूरी फिल्म की कड़ियां '21 सितंबर' की एक ऐसी खौफनाक वारदात से जुड़ी हैं, जिसने कई जिंदगियां बदल दी थीं।