नेटफ्लिक्स पर इन 10 फिल्मों का बवाल, देशभर में सबसे ज्यादा देखी गई, देखिए लिस्ट
नेटफ्लिक्स पर छाई ये साउथ फिल्में, सिर्फ 1 हिंदी फिल्म को मिल जगह। आज मंगलवार को देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं ये जबरदस्त फिल्में। देखिए लिस्ट-
नेटफ्लिक्स पर आज शानदार फिल्में छाई हुई हैं। इस बार साउथ की फिल्मों का कब्ज़ा हो रहा है। विजय सेतुपति से लेकर मनोज बाजपाई की फिल्में देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड करने वाली फिल्मों की लिस्ट में सिर्फ एक हिंदी फिल्म को जगह मिली है। आज की टॉप 10 हिंदी फिल्मों की लिस्ट ये रही।
बत्ता
महाराजा जैसी शानदार फिल्म के बाद विजय सेतुपति की नई फिल्म बत्ता ने ऑडियंस को खुश कर दिया है। फिल्म को IMDB पर 8.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी एक गैंग्स्टर बत्ता की है जो बाद में बदल जाता है। ये फिल्म पिछले कुछ दिनों से नंबर 1 पर बनी हुई है।
डोंट ट्रबल द ट्रबल
एक तेलुगू सुपरनैचुरल फैंटसी कॉमेडी फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' पसंद की जा रही है। फिल्म की कहानी एक जादूगर और एंबुलेंस ड्राइवर की है जो आर्थिक समस्याओं में फंस जाता है। ये फिल्म आज नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
गजब रात
मनोज बाजपाई की एक फिल्म आई है गजब रात। फिल्म की कहानी एक रात और एक लड़की के बारे में है जिसे देश के बड़े लोग मारना चाहते हैं। इस फिल्म में मनोज बाजपाई की परफॉरमेंस शानदार है। ये फिल्म आज नंबर 3 पर ट्रेंड आकर रही है।
सिग्मा
एक तमिल फिल्म सिग्मा आई है। फिल्म को जैसन संजय ने डायरेक्ट किया है। सुन्दीप किशन, फरिया अब्दुल्लाह और संपत राज जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म की कहानी एक लाइब्रेरी ओनर के इर्दगिर्द घूमती है। आज ये फिल्म नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
अवराचन एंड संस
मलयालम फिल्म अवराचन एंड संस एक जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा है जिसे थम्बे ने डायरेक्ट किया है और लिस्टिन स्टेफेन ने प्रोड्यूस। ये फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
मीठे में क्या है
ये नेटफ्लिक्स की एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी एक जॉइंट फैमिली और उनके दिवाली फेस्टिवल के इर्दगिर्द रची गई है। फिल्म को राधिका बंसल ने लिखा और डायरेक्ट किया है।आज ये फिल्म नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
डोरोथी
एक तमिल फिल्म डोरोथी ऑडियंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म की कहानी एक दो दोस्तों और उनकी फीलिग्स की है। फिल्म का एंड ट्विस्ट से भरा है जो हैरान करता है। ये फिल्म आज नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
SI युगंधर
तेलुगू क्राइम इन्वेस्टीगेशन थ्रिलर फिल्म SI युगंधर ऑडियंस के बीच पसंद की जा रही है। इस फिल्म की कहानी एक निडर पुलिस ऑफिसर के इर्दगिर्द रची गई है। ये फिल्म आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
द पैराडाइस
द पैराडाइस ये एक तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट इया है। फिल्म में नानी ने अहम रोल निभाया है। आज ये फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
धूमकेतु
एक मलयालम फिल्म धूमकेतु टाइम लूपकॉमेडी फिल्म है जिसे सुधि मैडिसन ने डायरेक्ट किया है। आज ये फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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