ये है नेटफ्लिक्स की टॉप फिल्म ‘इधायम मुरली’ की कहानी, IMDb पर मिली है 7.5 की शानदार रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही साउथ फिल्म इधायम मुरली की कहानी जानते हैं आप? एक के बाद एक ट्विस्ट से भरी ये फिल्म देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। एक अनोखी कहानी जिसे फाहद फाजिल के कैमियो ने खास बना दिया है।

नेटफ्लिक्स पर एक तमिल फिल्म पिछले कुछ समय से ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म का नाम है इधायम मुरली। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के इर्दगिर्द घूमती है जो जिंदगी पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी में कई बार प्यार आता है लेकिन वो हर बार देरी कर देता है। फिल्म जैस-जैसे आगे बढ़ती है नए ट्विस्ट इस कहानी को और ज्यादा मजेदार बना देते हैं। फिल्म में फाहद फाजिल का कैमियो जो फिल्म के एंड को और ज्यादा मजेदार बनता है। इस फिल्म को IMDb पर 7।5 की रेटिंग मिली है।

इधायम मुरली की कहानी फिल्म की शुरुआत इधाया की मौजूदा जिंदगी से होती है। वो शादी करने वाला है। लेकिन उससे पहले वो जिससे सालों से प्यार करता था उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने अमेरिका गया था। वहां से वापसी के दौरान फ्लाइट में उसकी मुलाकात सूर्या से होती है। बातचीत के दौरान इधाया और उसके दोस्त सूर्या को उनके बचपन की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्हें लगता था कि सिर्फ किस करने से लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। इधाया बच्चा होता है और उसे उसकी टीचर किस कर लेती है। इधाया को लगता है कि वो उसकी टीचर प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बाद दो महीने की छुट्टियां होती हैं और जब स्कूल खुलते हैं तो सच में टीचर प्रेग्नेंट होती है। इधाया अब अपनी टीचर की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। एक दिन उसे अपने घर पर ख्याल आता है कि टीचर तकलीफ में हैं। वो अपने दोस्तों के साथ आधी रात क टीचर के घर चला जाता है। उसे वहां पता चलता है कि टीचर तो सच में दर्द में हैं और उनके पति विदेश में हैं। वो और उसके दोस्त टीचर को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इधाया फॉर्म पर खुद का नाम लिखकर खुद को पिता मान लेता है। इसके बाद टीचर गायब हो जाती है।



इधाया के प्यार की एंट्री अब इधाया बढ़ा हो गया है। उसे स्पोर्ट्स ग्रैंड में एक लड़की सामंथा नजर आती है। वो उससे प्यार करने लगता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सामंथा की एक जुड़वा बहन संयुक्ता भी है। दोनों एक दूसरी जगह स्पोर्ट्स खेलने जाती हैं। इधाया को समझ नहीं आता है कि अपने प्यार का इजहार कैसे और किस्से करे। उसकी लाइफ से पहले प्यार को प्रोपोस करने का आप्शन भी खत्म हो जाता है। कहानी में आगे इधाया की जिंदगी में एक और लड़की अमुधा की एंट्री होती है। अमुधा पेशे से डॉक्टर होती है। कहानी में ऐसा लगता है कि इधाया इस बार अपने प्यार को जाने नहीं देगा। लेकिन इस बार दोनों के बीच कंफ्यूजन होती और रिश्ता खत्म हो जाता है।

इधाया और सामंथा की अनकही लव स्टोरी अब इधाया के अंकल उसे अरेंज मैरिज के लिए मनाते हैं। लेकिन इस बीच उसे पता चलता है कि उसका दोस्त सचिन शादी कर रहा है। वो सचिन की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को लेने जाता है। उसे पता चलता है सचिन की होने वाली बीवी का कनेक्शन उसके पहले प्यार सामंथा से है। वो भी शादी में शामिल होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है। इधाया के दोस्त उसे समझाते हैं कि इस बार उसे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। लेकिन इधाया इस बार भी मौका जाने देता है। और सामंथा अमेरिका चली जाती है। इधर इधाया, अदिति नाम की लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है। वो दोनों मॉल में मिलने वाले होते हैं। तभी सालों बाद उसके सामने उसका दूसरा प्यार अमुधा आ जाती है। अमुधा बताती है कि वो कॉलेज के दिनों में उससे प्यार करती थी। लेकिन अब वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इधाया सोचता है कि काश उसने प्यार का इजहार कर दिया होता। अब वो तय करता है कि वो भी सामंथा को अपने प्यार का इजहार कर खुद को हल्का महसूस करवाना चाहता है।

इधाया करता है अपने प्यार का इजहार वो अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करने के नाम पर अमेरिका जाता है। सामंथा के आगे प्यार का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे पहले ही इधाया की सगाई और होने वाली शादी के बारे में पता चल जाता है। इधाया सब कुछ हार चुका होता है। अब वो वापस फ्लाइट से भारत जा रहा होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात सूर्या से होती है। अब कहानी वापस ट्रैक पर आ जाती है। सूर्या को इधाया की कहानी सुनकर अच्छा लगता है। अब वो एयर पोर्ट से निकलता है तो इधाया और सब देखते हैं कि सूर्या को लेने उसकी पत्नी आई है। इधाया हैरान हो जाता है कि सूर्या की पत्नी कोई और नहीं बल्कि उनकी स्कूल की वही टीचर है। इधाया उन्हें वो किस वाली बात बताता है और सब खूब हंसते हैं।