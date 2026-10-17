नेटफ्लिक्स पर शनिवार को छाई ये 10 फिल्में, हिंदी फिल्म को पछाड़ कर साउथ फिल्मों ने मारी बाजी

नेटफ्लिक्स पर शनिवार को छाई ये 10 फिल्में, हिंदी फिल्म को पछाड़ कर साउथ फिल्मों ने मारी बाजी
आज नेटफ्लिक्स पर इन शानदार 10 फिल्मों का धमाका हुआ है। देशभर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म की IMdb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली है। साउथ के आगे हिंदी फिल्में पीछे रह गई हैं। ये रही ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट-
नेटफ्लिक्स पर आज शनिवार कोशानदार फिल्मों का क्रेज देखा गया है। आज इस प्लेटफार्म पर साउथ, इंग्लिश और हिंदी फिल्मों का कब्जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर आज ट्रेंड कर रही ये 10 फिल्में देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। खास बात ये है कि इस हफ्ते भी नेटफ्लिक्स पर साउथ फिल्मों का धमाका जारी है। देश में तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों को ज्यादा देखा जा रहा है। तो जानिए आज देशभर में कौन सी 10 फिल्में सबसे क्यादा देखी जा रही हैं। ये रही लिस्ट-
एन्ना विलाई
हाल में नेटफ्लिक्स पर एन्ना विलाई नाम की एल तमिल फिल्म रिलीज हुई है। ये एक सामाजिक, राजनीतिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको थ्रिलर भी मिलेगा। कहानी एक गरीब, ईमानदार मछुआरे की है। मछुआरा समुंद्र में सिक्के खोजता है और उसी से अपना गुजारा करता है। एक दिन उसे समुंद्र में सिक्के की जगह एक सोने का पेंडेट मिलता है। इसी पेंडेंट की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये फिल्म आज देशभर में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर है।
मंडाडी
तमिल फिल्म मंडाडी भी देश में सबसे ज्यादा देखी जा जाने वाली दूसरी फिल्म है। इसकी कहानी दो बचपन के ऐसे दोस्तों पर बेस्ड है जो अब दुश्मन बन गए हैं। फिल्म एक स्पोर्ट्स पर बेस्ड है जिसमें नाव की रेसिंग दिखाई जाती है। इस शानदार फिल्म को IMDB पर 8.5 की रेटिंग मिली हुई है। आज ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है।
रिपोर्टिंग लाइव
परिणीती चोपड़ा की फिल्म रिपोर्टिंग लाइव इन दिनों पसंद की जा रही है।फिल्म की कहानी एक गांव में एक पुल के अचानक ढहने से शुरु होती है। एक्ट्रेस ने फिल्म में एक रिपोर्टर का किरदार निभाया है। फिल्म को ध्रुव त्रिपाठी ने डायरेक्ट किया है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म नंबर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
ईविल डेड
ईविल डेड फ्रेंचाइजी की ये छठी फिल्म ईविल डेड बर्न ऑडियंस के बीच आते ही छा गई है। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो एलिस जनाम की एक महिला के इर्दगिर्द घूमती है। ये फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
प्रथम दृश्या कुट्टाक्कर
प्रथम दृश्या कुट्टाक्कर नाम की एक मलयालम फिल्म आई है। दृश्यम की तरह ये फिल्म भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। कहानी चार पुलिसवाले और एक मर्डर की है। गलती से एक मर्डर होता है। ये चारों पुलिसवाले उस मर्डर को छुपाने के लिए चाल चलते हैं वो हैरान करती है। फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
एपिक
तेलुगू फिल्म एपिक भी इस लिस्ट का हिस्सा बनी हुई है। फिल्म की कहानी एक मिडिल क्लास आदित्य पर बेस्ड है जो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाता है। इस फिल्म का डायरेक्शन आदित्य हासन ने किया है। फिल्म आज नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
विश्वनाथ एंड संस
एक्टर सूर्या अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले उनकी तमिल फिल्म विश्वनाथ एंड संस नेटफ्लिक्स पर आई थी जिसे ऑडियंस खूब पसंद कर रही है। फिल्म की कहानी एक सेरोगेसी से पैदा हुए बच्चे की है। बिजनेसमैन अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए सिंगल पिता बनता है। फिर उसकी लाइफ में वो लड़की भी आ जाती है जो उनके सेरोगेसी से बच्चे को जन्म देती है।फिल्म नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
एनिमल्स
एनिमल्स नाम की एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म आई है। इस फिल्म की कहानी एक बड़ी किडनैपिंग के इर्दगिर्द घूमती है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो खूब एंटरटेन करती है। इस फिल्म को बेन अफ्फ्लेक ने डायरेक्ट किया है और आज ये फिल्म नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
इरुमुड़ी
एक्टर रवि तेजा की फिल्म इरुमुड़ी थिएटर के बाद नेटफ्लिक्स पर धमाका कर रही है। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिसके घर कई सालों और मन्नतों के बाद बेटी का जन्म हुआ था। इस बेटी का मर्डर लीड किरदार को अंदर से हिला आकर रख देता है। आज ये फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
मोधा रात्रि
तमिल मोधा रात्रि लंबे समय से ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की है जिनके बीच प्यार तो है लेकिन लड़की अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती है। वो विदाई वाले दिन वापस अपने घर भाग जाती है। कहानी मजेदार है। ये फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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