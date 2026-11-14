नेटफ्लिक्स ऑडियंस आज शनिवार को इन 10 फिल्मों की हुई दीवानी, नंबर 1 की फिल्म थिएटर पर हुई थी फ्लॉप
नेटफ्लिक्स पर आज देश की जनता क्या देख रही है? अगर आपको ये जानना है तो ये लिस्ट आपके लिए है। आज देशभर में 10 फिल्में छाई हुई है। नंबर 1 वाली फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई ही।
नेटफ्लिक्स पर आज शनिवार को शानदार फिल्मों का धमाका हुआ है। देशभर में नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में देखी जा रही है। इन फिल्मों में सोशल ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर से भरी कहानियां देखने को मिलने वाली है।अगर आप भी इस हफ्ते कुछ नया और हटके देखने का प्लान कर रहे हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है। ये हैं आज देश की सबसे बेस्ट 10 फिल्में।
दायरा
करीना कपूर और प्रिथ्राज सुकुमारन स्टारर फिल्म दायरा आज नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म की कहानी एक रेप पीड़िता और नाबालिग आरोपी एक एनकाउंटर के ईद गिर्द घूमती है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ये फिल्म हैदराबाद रेप केस पर बेस्ड थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। लेकिन आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है।
राणाबाली
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म राणाबाली 19वीं सदी के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान साउथ में पड़े भीषण अकाल के बारे में हैं। फिल्म में दोनों लादा स्टोर्स के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई है। ये फिल्म आज नंबर 2 पर ट्रेंड कर कर रही है।
दिवाली दिवाली
ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे परिवार है की है जो अपना घर छोड़कर एक अपार्टमेंट में रहने जाता है। ये अपार्टमेंट बेटे ने खरीदा है और वो अपने परिवार को लक्ज़री भरी लाइफ देना चाहता है। फिल्म आज नुम्बर 3 पर ट्रेंड कर रही है।
बत्ता
विजय सेतुपति की फिल्म बत्ता को ऑडियंस से अच्छा रिएक्शन मिला है। फिल्म में गुंडे बत्ता की कहानी है जिसका हृदय परिवर्तन एक छोटे बच्चे की वजह से होता है। ये कहानी दिल छू लेगी। फिल्म में आज नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है।
गजब रात
मनिज बाजपायी की ये फिल्म ऑडियंस के बीच पिछले एकाध हफ्तों से ट्रेंड में बनी हुई है। फिल्म की दिल्ली की एक रात की है जहां एक अधमरी लड़की पुलिस को मिलती है। सत्ता में बैठे लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं। लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी इस लड़की को बचाता है। ये फिल्म आज नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है।
नेवर सरेंडर
नेवर सरेंडर एक इंडोनेशिया की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी एक स्पेशल फाॅर्स के रिटायर अधिकारी की कहानी है जो गांव में जीवन जी रहा है। फिर उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हैरान करने वाला है। ये फिल्म आज नेटफ्लिक्स पर नंबर 6 पर ट्रेंड कर रही है।
डोंट ट्रबल द ट्रबल
फहद फ़ाज़िल एक शानदार एक्टर हैं। उन्हें कई साउथ फिल्मों में देखा गया है। उनकी एक नई फिल्म ऑडियंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है जिसकी कहानी एक सुपरनैचुरल फैंटसी पर बेस्ड है। ये एक तेलुगू फिल्म है जो नंबर 7 पर ट्रेंड कर रही है।
विश्वनाथ एंड संस
सूर्या स्टारर तमिल फिल्म विश्वनाथ एंड संस पिछले कुछ हफ्तों से ऑडियंस के बीच छाई हुई है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जो अपनी मां की खुशी से सरोगेसी की मदद से पिता बनता है। बाद में सरोगेट मदर भी उनके जीवन में एंट्री लेती है। ये फिल्म आज नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है।
मीठे में क्या है।
नेटफ्लिक्स पर एक और फैमिली ड्रामा छाया हुआ है। फिल्म की कहानी एक बड़े परिवार की है जी दिवाली के सिन एक साथ आता है। इस दिन परिवार के सदस्यों के बीच कुछ खास बातें होती हैं। अगर कुछ परिवार के साथ बैठने वाला देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए है। आज ये फिल्म नंबर 9 पर ट्रेंड कर रही है।
डोरोथी
तमिल फिल्म डोरोथी अपनी अनोखी कहानी के लिए छाई हुई है। फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों पर आधारित है। दोनों की असली पहचान कुछ और होती है। लेकिन इस कहानी का अंत सुकून देने वाला है। आज ये फिल्म नंबर 10 पर ट्रेंड कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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