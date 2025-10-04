Netflix Top 10 Shows Trending in Pakistan Indian Show CID in list from past 3 weeks and bads of Bollywood tops the chart नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से ट्रेंड कर रहा ये इंडियन शो, चेक करें टॉप 10 लिस्ट, Web-series Hindi News - Hindustan
Netflix Top 10 Shows Trending in Pakistan Indian Show CID in list from past 3 weeks and bads of Bollywood tops the chart

नेटफ्लिक्स पर पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्तों से ट्रेंड कर रहा ये इंडियन शो, चेक करें टॉप 10 लिस्ट

पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहीं वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक इंडियन शो का नाम भी शामिल है जो पिछले तीन हफ्ते से टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 08:10 PM
पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 वेब सीरीज के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में एक इंडियन शो शामिल है जो पिछले तीन हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। वहीं, लिस्ट में पहले नंबर पर भी एक भारतीय वेब सीरीज का नाम ही है। इसके अलावा लिस्ट में कुछ हॉलीवुड सीरीज के नाम शामिल हैं।

नंबर 1 पर ये शो

लिस्ट में पहले नंबर पर आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नाम है। ये सीरीज दो हफ्तों से पाकिस्तान की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। इस सीरीज को भारत में भी खूब प्यार मिल रहा है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड सितंबर में ही रिलीज हुआ है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.7 है।

दूसरे नंबर पर ये शो

लिस्ट में दूसरे नंबर पर जापानी वेब सीरीज एलिस इन बोर्डरलैंड का सीजन 3 है। सीजन 3 हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। यह एक सस्पेंस थ्रिलर शो है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। तीसरे नंबर पर स्पेनिश थ्रिलर सीरीज बिलियनेयर्स बंकर है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है।

10 हफ्ते से ट्रेंड कर रहा है ये शो

लिस्ट में चौथे नंबर पर दक्षिण कोरियाई रोमांटिक सीरीज बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। 5वें नंबर पर अमेरिकी कॉमेडी हॉरर सीरीज वेंस्डे का सीजन 2 है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। छठे नंबर पर ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक अपराध ड्रामा एडोलसेंस है। इस सीरीज की रेटिंग 8.1 है। यह शो 10 हफ्तों से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है।

तीन हफ्तों से ट्रेंड कर रहा ये भारतीय शो

लिस्ट में 7वें नंबर पर भारतीय शो सीआईडी का सीजन 2 (एपिसोड 76 से 104) है। ये शो पिछले तीन हफ्तों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। 8वें नंबर सीरीज एलिस इन बोर्डरलैंड सीजन 1 है। शो 17 हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में है। 9वें नंबर पर शो कनाडाई मिस्ट्री थ्रिलर लिमिटेड सीरीज वेवार्ड है। शो की आईएमडीबी रेटिंग 5.9 है। 10वें नंबर पर अमेरिकी क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्लैक रैबिट है। शो की रेटिंग 7.3 है।

Netflix CID 2

