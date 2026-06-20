नेटफ्लिक्स पर 20 से 30 जून के बीच आएंगी ये फिल्में, वेब सीरीज और कॉमेडी के दीवानों के भी मजे
Netflix this week releases: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते आपको कई नई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज और बायोग्राफी देखने को मिलेंगी, लेकिन इनमें से आपके लिए कौन सी ठीक रहेगी? कहानी समझकर जान लीजिए।
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रखने वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या नया देखें। वजह यह है कि नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते इतनी सारी नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती रहती हैं कि दिमाग कनफ्यूज हो जाता है। इसी कनफ्यूजन का सॉल्यूशन हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए नेटफ्लिक्स पर क्या कुछ खास रहने वाला है और अपकमिंग फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट में आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी।
द अमेरिकन एक्सपेरिमेंट
पूरी दुनिया अमेरिका के बारे में जानती है, लेकिन इस देश को समझते बहुत कम लोग हैं। अगर अमेरिका को बहुत कम वक्त के अंदर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखनी चाहिए। अमेरिका की आजादी की 250वीं एनिवर्सरी पर इस देश की स्थापना से लेकर इसके विकसित होने तक के सफर को आप समझ पाएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर इस देश के इतनी तेजी से आगे बढ़ने की वजह क्या रही? (रिलीज डेट - 24 जून)
अवतार - द लास्ट एयरबेन्डर
पहला सीजन धमाकेदार रहा था और अब इस फैन्टेसी एक्शन सीरीज का दूसरा सीजन 25 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। इस बार आंग (कहानी का हीरो) के लिए चुनौतियां पिछली बार से भी मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि दुनिया से जंग को खत्म करने के लिए उसे अर्थबेन्डिंग, यानि इस गृह को वश में करने की कला सीखनी होगी।
क्रिस एंड मार्टिना - द फाइनल सेट
यह बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 जून को रिलीज होगी। यह असल में मशहूर टेनिस खिलाड़ी क्रिस एवर्ट और मार्टिना नवरातिलोवा की कहानी है। हमने कोर्ट पर उनका गेम तो खूब एन्जॉय किया है, लेकिन इन ऐतिहासिक खिलाड़ियों के संघर्ष और उनकी निजी जिंदगी की कहानी क्या है, यह कम लोग जानते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे कैंसर जैसी बीमारी भी उन्हें नहीं तोड़ पाई।
लिटिल ब्रदर
ध्यान यह रखना है कि यह फिल्म आपको बच्चों के साथ नहीं देखनी है। यह एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है। बात कहानी की करें तो एक रियल स्टेट एजेंट की जिंदगी में उस वक्त भूचाल आ जाता है, जब उसका बेपरवाह जिंदगी जीने वाला भाई अचानक वापस लौट आता है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 जून को रिलीज होगी।
लूइस सीके - रिडिकुलस
लिस्ट में आखिरी नाम इस कॉमेडी स्पेशल स्टैंडअप सेगमेंट का है। यह नेटफ्लिक्स पर 30 जून को रिलीज होगी। इस स्टैंडअप में वह मधुमक्खी को गोली मारने से लेकर अपने माता-पिता की देखभाल करने के दौरान हुई मजेदार चीजों को पेश करेंगे। अगर कुछ फनी देखना है और स्टैंडअप के शौकीन हैं, तो यह शो आपके लिए है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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