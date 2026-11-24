Netflix Release-क्राइम, थ्रिलर के नाम होगा नेटफ्लिक्स का ये हफ्ता, 5 जबरदस्त फिल्में, 3 सीरीज करेंगी एंटरटेन
नेटफ्लिक्स पर 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक इस हफ्ते की बेस्ट वेव सीरीज और फिल्में दस्तक देने वाली हैं। ये हफ्ता एक्शन, थ्रिलर से भरपूर होगा। तो अगर इस हफ्ते कुछ खास देखने का मन बना रहे हो तो ये लिस्ट आपके लिए है।
नेटफ्लिक्स पर ये हफ्ता शानदार होने वाला है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में सस्पेंस,थ्रिलर, फैमिली और भक्ति फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। लेकिन ये हफ्ता क्राइम थ्रिलर के नाम रहने वाला है। इस बार दृश्यम 3 की मिस्ट्री, सीरीज फ्रॉम का हॉरर और स्पाइडर मैन का अपना अलग अंदाज ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला है। जानिए इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर क्या-क्या जबरदस्त आ रहा है।
नेटफ्लिक्स का ये हफ्ता एक्शन सीरीज के नाम रहने वाला है-
स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे
रिलीज डेट-26 नवंबर
स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे ऑडियंस के बीच पहले ही चर्चित है। ये फिल्म बच्चों और बढ़ो के लिए खास होने वाली है। फिल्म को 26 नवंबर शुक्रवार को देखा जा सकेगा। एक बार फिर स्पाइडरमैन का एक्शन देखने के लिए तैयार हो जाइए।
दृश्यम 3
रिलीज डेट- 27 नवंबर
हिंदी सिनेमा के लिए दृश्यम जैसी फिल्में उनके सस्पेंस और थ्रिलर की पहचान मानी जाती हैं। हाल में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। इस शुक्रवार यानी 27 नवंबर से देख सकेंगे। सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण होगी ये फिल्म।
हनुमान अंश
रिलीज डेट- 27 नवंबर
हिंदी सिनेमा पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म हनुमान अंश अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। अगर आपने ये फिल्म थिएटर पर नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर आपके लिए आ रही है। 27 नवंबर यानी शुक्रवार को आप इसे देख सकते हैं।
वे ऑफ वारियर किड
रिलीज डेट- 25 नवंबर
ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी एक बच्चे की है जिसे स्कूल में प्रताड़ित किया जाता है। ये फिल्म आप 25 नवंबर, बुधवार को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
द मॉस्कीटो बाउल
25 नवंबर
ये फिल्म अमेरिका के टॉप कॉलेज फुटबॉलर के इर्दगिर्द रची गई है। जो अपना स्टारडम जोड़ मरीन में शामिल होते हैं। ये फिल्म आप 25 नवंबर, बुधवार को नेटफ्लिक्स पर आ रही है।
रोडीज रीबर्थ
रिलीज डेट- हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार
रोडीज टीवी पर खूब पॉपुलर हुआ है। अब इसका नया वर्जन नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार शाम 7 बजे से रिलीज होता है। इस शो में रणविजय सिंघा, रघुराम, निखिल चिनप्पा, नेहा धूपिया, प्रिंस नरूला, बानी, बसीर जैसे सेलेब्रिटी नजर आ रहे हैं।
फ्रॉम
रिलीज डेट-28 नवंबर
फ्रॉम नाम की एक अमेरिकन सीरीज है इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आ रही है। सीरीज साल 2022 में रिलीज की गई थी। ये एक हॉरर सीरीज है जिसे IMDB पर शानदार 7।7 की रेटिंग मिली है। इसे बेस्ट हॉरर सीरीज में गिना जाता है। इसे बनाने वाले का नाम है जॉन ग्रिफिन। इस सीरीज को आप 25 नवंबर यानी गुरुवार को नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे।
कपिल शर्मा शो
रिलीज डेट-28 नवंबर (हर शनिवार)
कपिल शर्मा के हर नए एपिसोड में कोई न कोई नया चेहरा दिखता है। पिछले हफ्ते सूरज बडजात्या अपनी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को प्रोमोट करने पहुंचे थे। अब मनोज बाजपायी और आशुतोष राणा जैसे खास मेहमान आने वाले हैं। ये एपिसोड शाम 8 बजे से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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