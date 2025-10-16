Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजNetflix This 8 IMDb rating supernatural series in top 10 from 10 weeks 2 seasons Wednesday

नेटफ्लिक्स पर 10 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सुपरनैचुरल सीरीज, 8 है IMDb रेटिंग

संक्षेप: आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। यह एक सुपरनैचुरल सीरीज है। इस सीरीज के दो सीजन अबतक आ चुके हैं। 

Thu, 16 Oct 2025 11:55 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
आज हम आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक के बारे में बता रहे हैं। ये सीरीज पिछले 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है। इस यह क अमेरिकी सुपरनैचुरल सीरीज है। इस सीरीज ने कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं। इस सीरीज का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो दिवाली की छुट्टियों में देख सकते हैं।

पहचान पाए सीरीज का नाम?

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है वेंस्डे। इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज का दूसरा सीजन इसी साल हाल ही में रिलीज हुआ है। वहीं, इस सीरीद का पहला सीजन साल 2022 में रिलीज हुआ था। दोनों सीजन मिलाकर इस सीरीज में 16 एपिसोड्स हैं।

IMDb की मानें तो इस वेब सीरीज ने 4 प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। 4 प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स मिलाकर सीरीज ने कुल 20 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इस सीरीज का तीसरा सीजन अगल साल यानी 2026 में आ सकता है।

8 है आईएमडीबी रेटिंग

सीरीज की बात करें तो इसका सीरीज को अल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलर ने बनाया है। अहम भूमिका में जेना ऑर्टेगा नजर आई हैं। इसके अलावा, ग्वेन्डोलिन क्रिस्टी, रिकी लिंडहोम, जेमी मैकशेन, हंटर डूहान, पर्सी हाइन्स व्हाइट, एम्मा मायर्स, जॉय संडे, जॉर्जी फार्मर, नाओमी जे. ओगावा, क्रिस्टीना रिक्की और मूसा मोस्तफा जैसे स्टार्स नजर आए हैं। इस सीरीज के पहले सीजन को IMDb के मुताबिक इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंगल 8 है।

IMDb

