नेटफ्लिक्स पर 10 हफ्तों से ट्रेंड कर रही ये सुपरनैचुरल सीरीज, 8 है IMDb रेटिंग

संक्षेप: आज हम आपको नेटफ्लिक्स की उस सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो पिछले 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। यह एक सुपरनैचुरल सीरीज है। इस सीरीज के दो सीजन अबतक आ चुके हैं।

आज हम आपको नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से एक के बारे में बता रहे हैं। ये सीरीज पिछले 10 हफ्तों से नेटफ्लिक्स टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है। इस यह क अमेरिकी सुपरनैचुरल सीरीज है। इस सीरीज ने कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं। इस सीरीज का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है। अगर अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो दिवाली की छुट्टियों में देख सकते हैं।

पहचान पाए सीरीज का नाम? क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है वेंस्डे। इस सीरीज के अबतक दो सीजन आ चुके हैं। सीरीज का दूसरा सीजन इसी साल हाल ही में रिलीज हुआ है। वहीं, इस सीरीद का पहला सीजन साल 2022 में रिलीज हुआ था। दोनों सीजन मिलाकर इस सीरीज में 16 एपिसोड्स हैं।

IMDb की मानें तो इस वेब सीरीज ने 4 प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। 4 प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स मिलाकर सीरीज ने कुल 20 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इस सीरीज का तीसरा सीजन अगल साल यानी 2026 में आ सकता है।