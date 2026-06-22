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Netflix Watch: 2 घंटे 19 मिनट की इस फिल्म ने जीते हैं 5 ऑस्कर, 7.4 है IMDb रेटिंग

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Oscar Winning Film: आज हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद उस डार्क कॉमेडी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने पांच ऑस्कर जीते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। 

Netflix Watch: 2 घंटे 19 मिनट की इस फिल्म ने जीते हैं 5 ऑस्कर, 7.4 है IMDb रेटिंग

अगर आप अच्छी फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको नेटफ्लिक्स की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसने पांच ऑस्कर अवॉर्ड जीते हैं। 2 घंटे 19 मिनट की ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। नेटफ्लिक्स की ये फिल्म एक सेक्स वर्कर और उसके लाइफ में होने वाली एक अजीब घटना के इर्द-गिर्द घूमती है। यह एक डॉर्क कॉमेडी फिल्म है।

क्या है इस अवॉर्ड विनिंग फिल्म का नाम?

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। इस फिल्म का नाम है अनोरा। इस फिल्म को शॉन बेकर ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पल हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है।

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अनोरा

क्या है इस फिल्म का प्लॉट?

अनोरा की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये फिल्म एक स्ट्रिप क्लब में काम करने वाली लड़की अनोरा के इर्द-गिर्द घूमती है। अनोरा की मुलाकात स्ट्रिप क्लब में आए एक लड़के से होती है। वो लड़का अनोरा को अलग से मिलने बुलाता है। दोनों रोज मिलने लगते हैं फिर अचानक एक दिन वो लड़का अनोरा को शादी के लिए प्रोपज करता है। दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जो ट्विस्ट आता है वो फिल्म को दिलचस्प बना देता है। उस ट्विस्ट के बाद आप अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे।

फिल्म का प्लॉट
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अनोरा एक ए सर्टिफिकेट फिल्म है। फिल्म में न्यूडिटी, सेक्स और ड्रग्स का इस्तेमाल दिखाया गया है। अनोरा एक अमेरिकी डार्क कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है। विकिपीडिया के मुताबिक, इस फिल्म ने दुनियाभर में डॉलर 59.3 मिलियन की कमाई की थी। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी।

फिल्म ने ऑस्कर समेत जीते 154 अवॉर्ड्स

आईएमडीबी के मुताबिक, इस फिल्म ने पांच ऑस्कर समेत कुल 154 अवॉर्ड्स जीते हैं। इस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का ऑस्कर अवॉर्ड मिला था। फिल्म को बेस्ट अचीवमेंट इन डायरेक्टिंग के लिए ऑस्कर मिला था। इसके अलावा फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले का ऑस्कर अवॉर्ड भी इसी फिल्म को मिला था। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का ऑस्कर भी इसी फिल्म ने अपने नाम किया था।

अनोरा
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अनोरा की स्टार कास्ट

इस फिल्म में मिकी मैडिसन (Mikey Madison), पॉल वीसमैन (Paul Weissman), लिंडसे नॉर्मिंगटन (Lindsey Normington), एमिली वीडर (Emily Weider), लूना सोफिया मिरांडा (Luna Sofía Miranda), मार्क आइडेलशेटिन (Mark Eydelshteyn), कैरेन करागुलियन (Karren Karagulian), वाचे तोवमास्यान (Vache Tovmasyan) और रॉस ब्रोडर (Ross Brodar) जैसे कलाकार नजर आए थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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