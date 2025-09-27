Netflix That Comedy Court Room Drama Show that won best series filmfare award 8 imdb rating maamla legal hai नेटफ्लिक्स की वो हिंदी कोर्टरूम कॉमेडी जिसने जीते दो फिल्मफेयर, 8 है IMDb रेटिंग, Web-series Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़वेब सीरीजNetflix That Comedy Court Room Drama Show that won best series filmfare award 8 imdb rating maamla legal hai

नेटफ्लिक्स की वो हिंदी कोर्टरूम कॉमेडी जिसने जीते दो फिल्मफेयर, 8 है IMDb रेटिंग

आप हम आपको नेटफ्लिक्स की उस बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा कॉमेडी सीरीज के बारे में बता रहे हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है। इस सीरीज ने दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते हैं। मामला लीगल है साल 2024 में रिलीज हुई थी। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 05:24 PM
share Share
Follow Us on
नेटफ्लिक्स की वो हिंदी कोर्टरूम कॉमेडी जिसने जीते दो फिल्मफेयर, 8 है IMDb रेटिंग

अगर आप कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा सीरीज देखने के शौकीन हैं तो आप हम आपको साल 2024 में नेटफ्लिक्स पर आई ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज में आपको कोर्ट के परिसर में होने वाली पॉलिटिक्स देखने के साथ-साथ मजेदार केस का मिलाजुला कंटेंट देखने को मिलेगा। इस सीरीज ने दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे। इस वेब सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है।

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम?

क्या आप पहचान पाए सीरीज का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सीरीज का नाम है मामला लीगल है। मामला लीगल है में रवि किशन अहम किरदार निभाते नजर आए थे। रवि किशन के अलावा सीरीज में नायला ग्रेवाल, निधि बिष्ट, अनंत जोशी, अंजुम बत्रा, तन्वी आजमी, ब्रजेंद्र काला और यशपाल शर्मा जैसे किरदार नजर आए हैं।

सीरीज ने जीते थे दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स

मामला लीगल है के डायरेक्टर राहुल पांडे हैं। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। आईएमडीबी के मुताबिक, सीरीज ने कुल 6 अवॉर्ड्स जीते हैं। इनमें दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं। इस सीरीज में एक्ट्रेस निधि बिष्ट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था। इसके अलावा, इस सीरीज को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।

इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8 है। बता दें, नेटफ्लिक्स पर अभी तक इस सीरीज का एक ही सीजन आया है। हालांकि, इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा। नेटफ्लिक्स ने मई में सीजन 2 का ऐलान किया था। फैंस सीजन 2 को लेकर काफी उत्साहित हैं।

Netflix Ravi Kishan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।