हंसाते-हंसाते रुलाएगी नेटफ्लिक्स की ये 6 एपिसोड वाली सीरीज, आते ही टॉप 10 में बनाई जगह

संक्षेप: Single Papa Review: नेटफ्लिक्स पर हाल ही में वेब सीरीज सिंगल पापा रिलीज हुई है। 6 एपिसोड वाली ये सीरीज आपको हंसाएगी और साथ में रुलाएगी भी। ये सीरीज बाप-बेटे के रिश्तों पर भी बात करती है। इस सीरीज में कुणाल खेमू लीड रोल में नजर आए हैं।

नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक सीरीज रिलीज हुई है। रिलीज के साथ ही ये सीरीज नेटफ्लिक्स टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। इस सीरीज का नाम है सिंगल पापा है। यह एक ऐसी सीरीज है जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी। सीरीज में कुणाल खेमू ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। यह सीरीज एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे पिता बनने की चाह है, लेकिन उसकी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए। फिर उस शख्स के जीवन में एक बच्चा आता है और वो उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए अलग-अलग पैंतरे अपनाता है।

लीड रोल में नजर आए हैं गौरव गहलोत यह एक फील गुड सीरीज है। कुणाल खेमू सीरीज में गौरव गहलोत नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं। गौरव गहलोत एक जाट परिवार से आता है और अपने माता-पिता और बहन के साथ रहता है। गौरव एक बच्चे के अडॉप्शन के लिए अपने परिवार के खिलाफ लड़कर लड़ाई लड़ता है।

6 एपिसोड की है सीरीज सीरीज की शुरुआत एक अदालत से होती है जहां कुणाल खेमू के किरदार के तलाक का केस चल रहा होता है। सीरीज के उस पल में ही पता चल जाता है कि 6 एपिसोड वाली इस सीरीज में गहलोत परिवार आपको हंसाने वाला है।

अलग-अलग इमोशन्स को छूती है ये सीरीज यह सीरीज एक सिंगल पापा की स्ट्रगल को तो दिखाता ही है। ये सीरीज आपको कई इमोशन्स के बारे में बात करती नजर आएगी। सीरीज में बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में भी दिखाया गया है। सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे पिता और बेटे अपने इमोशन्स को एक दूसरे के सामने में हिचकिचाते हैं और फिर कैसे उनकी बेटी उस हिचकिचाहट को दूर करती है। सीरीज में भाई-बहन के प्यार को भी दिखाया गया है।

नेहा धूपिया भी हैं सीरीज का हिस्सा सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे समाज में ये मान लिया गया है कि एक मां ही बच्चे को प्यार दे सकती है, उसकी केयर कर सकती है, लेकिन कुणाल का किरदार गौरव गहलोत और दयानंद शेट्टी का किरदार पहाड़ सिंह इस बात को गलत साबित करते हैं। नेहा धूपिया के किरदार की बात करें तो वो चाइल्ड केयर अडॉप्शन सेंटर से जुड़ी होती हैं और गौरव गहलोत के जीवन में मुश्किलें लाती हैं।

सीरीज में नजर आए हैं ये किरदार सीरीज की कास्ट की बात करें तो इस सीरीज में प्राजक्ता कोहली, कुणाल खेमू, मनोज पाहवा, आयशा रजा मिश्रा, ईशा तलवार, नेहा धूपिया, आइशा अहमद और दयानंद शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए हैं।