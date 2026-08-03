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नेटफ्लिक्स का लॉकअप 2 या प्राइम वीडियो का अलायंस कौन-सा शो निकला आगे? इन 5 पाॅइंट्स से समझिए

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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OTT प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स के शो लॉकअप 2 और प्राइम वीडियो के शो अलायंस में में तगड़ी टक्कर देखी गई है। जानिए इन दोनों में से कौनसा शो आगे चल रहा है, ये हैं 5 कारण जो ये साबित करते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है।

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लॉकअप 2 या अलायंस कौनसा शो निकला आगे?

OTT प्लेटफार्म पर अब रियलिटी शोज छाए हुए हैं। कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स ने एकता कपूर के शो लॉकअप 2 को स्ट्रीम करना शुरू किया था। वहीं प्राइम वीडियो पर कुनाल खेमू अलायंस चला रहे हैं। दोनों ही शोज की अपनी ऑडियंस है और सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। लेकिन अगर हम एक ही समय पर चल रहे इन शोज की तुलना करें तो लॉकअप 2 अलायंस पर भारी पड़ता दिख रहा है। ये 5 कारण हैं जिस वजह से एकता कपूर का शो लॉकअप 2 ज्यादा व्यूज, ज्यादा सोशल मीडिया इंगेजमेंट और बज बना हुआ है।

लॉकअप 2

  1. होस्ट- लॉकअप 2 की बात करें तो शो में फराह खान और रितेश देशमुख बतौर होस्ट नजर आ रहे हैं। दोनों पहले भी कई रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। ऐसे में लॉकअप 2 में उनकी छाप अलग नजर आ रही है। फराह खान ने जिस तरह कंटेस्टेंट को उनकी गलतियां बताई थी उसके बाद तो वो शो देखने वालों की फेवरेट बन गई थीं।
  2. कंटेस्टेंट- लॉकअप 2 में एकता कपूर टीवी जगह के बेस्ट और पॉपुलर एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर को मौका दिया है। शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, राम कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। खबरों में बनी रहने वालीं शिल्पा शिंदे भी शो का हिस्सा हैं। इसके अलावा आकांक्षा चमोला की वजह से गौरव खन्ना भी शो में नजर आ चुके हैं। शो में अपूर्वा मखीजा जो शो में तड़का लगाने के लिए बुलाया था।

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  • सोशल मीडिया बज- लॉकअप 2 शुरुआत से लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर छाया हुआ। कभी कंटेस्टेंट की लड़ाई खबरों में बनी रही तो कभी टास्क के दौरान इनका रिश्ता। कई मीम्स भी वायरल हुईं। कंटेस्टेंट की बदलती दोस्ती भी व्यूवर्स ने देखी।
  • फॉर्मेट और सीक्रेट- शो का फॉर्मेट हमेशा से जेल में बंद इन कैदियों पर रहा है, जो खाने के लिए टास्क करते हैं। लेकिन इस शो की सबसे बड़ी खासियत कंटेस्टेंट के सीक्रेट रहे हैं। शो की शुरुआत में ही आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना के साथ तलाक की खबर देकर बम फोड़ दिया था। बाद में उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी कुछ कहा। शिवांगी ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बात की।
  • गेस्ट- लॉकअप 2 में हिना खान समेत कई नामी गेस्ट आ चुके हैं। बाहर की जिंदगी को लेकर भी सवाल उठाए गए जो खबरों में छाया रहा।

अलायंस

  1. होस्ट अलायंस की बात करें तो शो के होस्ट कुनाल खेमू वैसी छाप छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। उनका दबदबा अन्य होस्ट की तुलना में कम है।

2. कंटेस्टेंट- शो में सिर्फ पॉपुलर चेहरों को लेने की कोशिश की गई है। सोहेल खान और सीमा सजदेह को भी इसी शो में लाया गया था जिससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। गौहर खान के एक्स बॉयफ्रेंड और पति जैद दरबार के बीच भी कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई।

3. फॉर्मेट- शो का फॉर्मेट उतना सफल नहीं नजर आ रहा है। हालांकि, एक ग्रैंड सेट बनाया गया है। एकाध मजेदार टास्क भी हुए हैं। लेकिन असरदार नहीं।

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4. सोशल मीडिया बज- लॉकअप 2 की तुलना में अलायंस का सोशल मीडिया बज उतना नहीं बना हुआ है। हां, हाल में सलमान खान की एंट्री ने एक एपिसोड को खास जरूर बना दिया है। एक्टर की एंट्री की वजह से सोशल मीडिया शो से जुड़े कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं और व्यूज पर भी फर्क पड़ा है।

5. वाइल्डकार्ड एंट्री- शो की व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए मेकर्स सीमा सजदेह, कशिश कपूर, अली गोनी जैसे कंटेस्टेंट को लेकर आए थे। गेस्ट के रूप में सलमान खान के अलावा ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी को सपोर्ट करने पहुंची थीं।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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