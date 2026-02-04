कंफर्म हुआ मिसमैच्ड का सीजन 4, अनाउंसमेंट वीडियो देख क्यों इमोशनल हुए फैंस
Netflix Series: नेटफ्लिक्स का सबसे पॉपुलर शो मिसमैच्ड सीजन 4 के साथ वापसी करने जा रहे है। सीजन 4 के अनाउंसमेंट वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। सोशल मीडिया यूजर्स ऐलान वाले वीडियो पर काफी इमोशनल नजर आए।
नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को कई सारे नए शोज और नए सीजन का ऐलान किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे पॉपुलर शोज में से एक मिसमैच्ड के सीजन 4 का भी ऐलान हुआ है। इस ऐलान के बाद फैंस बेसब्री से इस रोमांटिक सीरीज के सीजन 4 का इंतजार कर रहे हैं। सीरीज की तरह ही इसके सीजन 4 के ऐलान का वीडियो भी काफी क्यूट लगा है फैंस को। फैंस वीडियो पर कमेंट करके अपना प्यार व्यक्त कर रहे हैं।
मिसमैच्ड सीजन 4 का ऐलान
सीजन 4 का जो अनाउंसमेंट वीडियो है उसमें रोहित सराफ और प्राजक्ता कोहली नजर आ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट वीडियो में रोहित सराफ और प्राजक्ता कोहली फैंस को अपनी कहानी के सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक के सफर पर लेकर जाते हैं। मिसमैच्ड का ऐलान वीडियो बहुत ही खास है।
सीजन 1 से सीजन 3 तक का सफर
सीजन 1 में कैसे दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है, इसकी झलक अनाउंसमेंट वीडियो में देखने को मिली, सीजन 2 में दोनों के ब्रेकअप की कहानी और तीसरे सीजन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से लेकर सगाई और फिर अलग होने की कहानी अनाउंसमेंट वीडियो में देखने को मिली।
अनाउंसमेंट वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
इस अनाउंसमेंट वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा- अनाउंसमेंट वीडियो देखकर ही रोना आ गया। प्लीज सीजन 4 जल्दी रिलीज करो। एक दूसरे यूजर ने लिखा- प्लीज सीजन 4 की एंडिंग हैप्पी करना। एक ने लिखा- ऋषि सिंह शेखावत वापस आ गया है। बहुत खुश हूं। एक ने लिखा- ये मिसमैच्ड का फाइनल सीजन है, ये फैक्ट मुझे अंदर से तोड़ रहा है।
