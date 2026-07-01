‘मुसाफिर कैफे’ के साथ विक्रांत मैसी ला रहे खूबसूरत लव स्टोरी, कब और कहां रिलीज हो रही सीरीज?
Musafir Cafe Release Date: विक्रांत मैसी की अपकमिंग सीरीज मुसाफिर कैफे की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ सीरीज का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। टीजर ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है।
विक्रांत मैसी जल्द ही अपने फैंस के लिए एक बेहद खूबसूरत लव स्टोरी लेकर आनेवाले हैं। उनकी अपकमिंग रोमांटिक सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। विक्रांत मैसी की अपकमिंग सीरीज मुसाफिर कैफे 24 जुलाई को दस्तक देने वाली है। सीरीज का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर देख फैंस सीरीज को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं।
विक्रांत मैसी के साथ नजर आएंगी ये दो हसीनाएं
विक्रांत मैसी की मुसाफिर कैफे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस रोमांटिक सीरीज में विक्रांत मैसी के साथ एक्ट्रेस वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आएंगी। इस सीरीज में वेदिका सुधा के किरदार में नजर आएंगी। महिमा प्रीति के किरदार में नजर आएंगी और विक्रांत मैसी चंदर की भूमिका में नजर आएंगे।
इंस्टाग्राम पर शेयर किया सीरीज का टीजर
नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान किया है। सीरीज का टीजर के साथ कैप्शन में लिखा- प्यार, पहाड़ और इन मुसाफिरों की कहानी। मुसाफिर कैफे 24 जुलाई को केवल नेटफ्लिक्स पर। मुसाफिर कैफे तीन अजनबियों की कहानी है जो आगे जाकर एक दूसरे से जुड़ जाती है।
टीजर देख फैंस हुए उत्साहित
फैंस टीजर देखने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा- किताब पढ़ी थी। बहुत प्यारी कहानी है। अब इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- भोपाल की झील देखकर खुशी हुई। एक ने कहा- विक्रांत मैसी ओटीटी के सुपरस्टार हैं। एक ने कहा- किताब ही इतनी अच्छी है। अब सीरीज का इंतजार नहीं हो पा रहा है। एक बार किताब जरूर पढ़िएगा।
रोमांटिक नॉवेल मुसाफिर कैफे पर आधारित है सीरीज
विक्रांत मैसी की ये सीरीज दिव्य प्रकाश दुबे की किताब मुसाफिर कैफे पर आधारित सीरीज है। मुसाफिर कैफी की कहानी मॉडर्न डे प्यार, सपनों और खुद को पाने के संघर्षों को दिखाती है। कहानी सुधा और चंदर के जरिए आधुनिक प्यार और फिर उसके संघर्षों को दिखाती है। सुधा एक डिवॉर्स लॉयर है और वहीं चंदर एक इंजीनियर है। दोनों के माता-पिता उन्हें शादी के लिए एक दूसरे से मिलवाते हैं, लेकिन वो दोनों शादी की जगह लिवइन में रहने लगते हैं। दोनों साथ में रहते हुए कई चीजों में संघर्ष भी करते हैं, और दोनों अलग भी हो जाते हैं। मुसाफिर कैफे में इन किरदारों को अपने कई सवालों के जवाब मिलते हैं। मुसाफिर कैसे सीरीज को रुचिर अरुण ने डायरेक्ट किया है। वहीं, सीरीज को लिखा है शरण्य राजगोपाल ने। मुसाफिर कैफे एक फील गुड रोमांटिक सीरीज है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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