हो गया ऑफिशियल अनाउंसमेंट! जल्द आएगा नेटफ्लिक्स की इस सुपरहिट सीरीज का दूसरा सीजन
Single Papa Web Series Season 2: कुणाल खेमू और नेहा धूपिया की सुपरहिट वेब सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगा। पहला सीजन सुपरहिट रहा था जिसके बाद से ही दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार है।
कुणाल खेमू और नेहा धूपिया स्टारर वेब सीरीज 'सिंगल पापा' का पहला सीजन सुपरहिट रहा और दर्शकों के लिए गुड न्यूज यह है कि इसके दूसरे सीजन का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। नेटफ्लिक्स के इस हंसी-मजाक और इमोशन्स से लबरेज शो में कुणाल खेमू ने गौरव गहलोत का किरदार निभाया था। नेटफ्लिक्स ने ऐलान किया है कि इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ही आएगा, हालांकि अभी तक इसकी रिलीज डेट नहीं बताई गई है। बता दें कि पहले सीजन की IMDb पर रेटिंग 10 में से 8 रही थी।
नेटफ्लिक्स ने कर दिया बड़ा अनाउंसमेंट
नेटफ्लिक्स ने बड़े क्रिएटिव अंदाज में दूसरे सीजन का ऐलान किया है। एक बच्चे की तस्वीर साझा करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा है- बधाई हो, सीजन 2 जल्द आने वाला है। जल्द आ रहा है नेटफ्लिक्स पर। फोटो में इसी वेब सीरीज वाला बच्चा यलो कलर की टीशर्ट पहने बैठा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है- सिंगल पापा सीजन 2, हालांकि रिलीज डेट अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए तो इतना ही काफी है। बता दें कि यह कॉमेडी सीरीज लगातार दो हफ्ते तक नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 नॉन-इंग्लिश टीवी शो की लिस्ट में शामिल रही थी।
क्या है सिंगल पापा की कहानी?
बात इस वेब सीरीज की कहानी की करें तो यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसका उसकी पत्नी से इसलिए तलाक हो चुका है, क्योंकि वह पिता बनना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए। अब इस तलाकशुदा आदमी की जिदंगी में ट्विस्ट तब आता है, जब कोई शख्स उसकी गाड़ी में एक बच्चे को छोड़ जाता है। वक्त के साथ इस बच्चे से उसका लगाव हो जाता है और वह तय करता है कि वो इसे गोद लेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि एक सिंगल मर्द होने की वजह से वह बच्चे को गोद नहीं ले सकता।
फिर आता है कहानी में मजेदार ट्विस्ट
गौरव किसी भी सूरत में इस बच्चे को गोद लेना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहीं से शुरू होती है अडॉप्शन की वह सरकारी लड़ाई जो उसे नेहा धूपिया के साथ लड़नी है, ताकि वह इस बच्चे को गोद ले सके। लेकिन एक तरफ जहां नेहा धूपिया पर्सनली कुणाल खेमू को पसंद नहीं करती हैं, वहीं दूसरी तरफ लीगल वजहों से भी वह नहीं चाहती हैं कि कुणाल इस बच्चे के फॉस्टर पेरेंट बनें। इसी वजह से कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, लेकिन क्या गौरव गहलोत की कोशिश कामयाब होगी? यही पूरी कहानी है।
